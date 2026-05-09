Сотни барнаульцев собрались в сквере Химиков на празднование Дня Победы

На территории работают торговые ряды с едой, напитками и сувенирами

09 мая 2026, 18:31, ИА Амител

Фото: Ярослав Жоган / amic.ru

В сквере Химиков 9 мая проходят праздничные мероприятия ко Дню Победы. По оценкам корреспондента amic.ru, в сквере собрались несколько сотен человек — жители города гуляют семьями, смотрят концертную программу и посещают тематические площадки.

На территории работают торговые ряды с едой, напитками и сувенирами, а для гостей подготовили традиционную программу ко Дню Победы с музыкой, выступлениями и праздничной атмосферой. Во время работы на площадке корреспондент amic.ru также встретил руководителя парка "Изумрудный" Владислава Вакаева.

Команда amic.ru поздравляет всех с 81-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.