"Трамвай Победы" вновь вышел на маршрут в Барнауле 9 мая

Проехать на тематическом трамвае мог любой желающий

09 мая 2026, 17:04, ИА Амител

"Трамвай Победы" / Фото: администрация Барнаула

В Барнауле 9 мая на маршрут вновь вышел праздничный "Трамвай Победы". Украшенный вагон курсировал по маршруту № 7, а пассажиров поздравляли песнями и стихами военных лет.

Как сообщили в администрации города, проехать на тематическом трамвае мог любой желающий. Вагон оформили в праздничном стиле ко Дню Победы.

Во время поездки учащиеся межвузовского студенческого педагогического отряда "СОЮЗ" в солдатской форме и одежде, стилизованной под 1940-е годы, поздравляли пассажиров с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Студенты исполняли под гитару песни военных лет, а также читали стихи, посвященные событиям войны и памяти фронтовиков.

Команда amic.ru поздравляет всех с 81-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.