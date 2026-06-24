Спасательный круг. Алтайский юрист создает систему информирования о правах жертв ДТП

Ольга Писанова добивается, чтобы пострадавших автоматически информировали о поддержке, которая им полагается по закону

24 июня 2026, 14:00, ИА Амител

Ольга Писанова / Фото из архива героини рубрики

Только за первые пять месяцев 2026 года в Алтайском крае произошло 118 ДТП: 9 человек погибли, 161 — пострадал. Страшны не только эти цифры, но и то, что многие люди, попавшие в ДТП, даже не знают, что имеют право на страховые выплаты. А ведь эти деньги часто нужны для долгой и сложной реабилитации. В первые дни после аварии человек находится в стрессе и часто не понимает, что ему делать и куда обращаться за помощью. Героиня спецпроекта amic.ru "Жить по-новому" юрист и просветитель Ольга Писанова хочет изменить эту систему — чтобы помощь приходила сама.

Просвещение вместо молчания

Ольга Писанова больше 20 лет работает в юридической сфере. За это время через ее практику прошло большое количество судебных дел. Главная проблема, по ее словам, — не отсутствие закона, а отсутствие знания о нем. Выплаты пострадавшим в ДТП существуют, но многие семьи узнают о них слишком поздно или не узнают совсем.

«С первых дней после аварии важно, чтобы рядом был человек с холодной головой, который действует не на эмоциях. В такие моменты особенно важно мягко и по шагам объяснять, какие есть варианты, куда можно обратиться и на какую помощь можно рассчитывать», — сказала она.

Ольга специализируется на страховых выплатах после ДТП. Но со временем ее работа вышла за рамки одной компании, она стала заниматься информированием населения.

«Не все могут позволить себе юриста, и именно поэтому просветительская работа для меня одна из самых важных и одновременно самых сложных. Я регулярно сталкиваюсь с равнодушием и отсутствием поддержки в этой сфере», — подчеркнула эксперт.

Так появился проект "Бережем жизнь вместе". Сегодня это уже не одна инициатива, а целое направление: лекции, круглые столы, горячая линия, дорожные карты, буклеты "Что делать, если получил травму в ДТП?", презентации и работа с регионами.

Особой частью проекта стал документальный фильм "116119. Незавершенные маршруты". Его премьера прошла в Барнауле в 2025 году. В фильме рассказывают истории людей, чья жизнь изменилась после ДТП, и объясняют, почему знание своих прав может очень помочь.

«Для меня принципиально важно сохранять человеческий фокус: за каждым ДТП стоит конкретный человек, его боль, его семья. Поэтому я не ограничиваюсь сухими юридическими инструкциями и стараюсь говорить о жизни после аварии, о восстановлении, о том, как не опускать руки», — подчеркнула Ольга Писанова.

Как должна работать система

Главная идея алтайского просветителя — обязательное информирование пострадавших о страховых выплатах. После фиксации факта ДТП и обращения за медицинской помощью, при соблюдении требований о персональных данных и врачебной тайне, человеку должен быть доступен понятный механизм уведомления через "Госуслуги" или иной официальный канал. Например, какие права у него есть, как оформить выплату, какие сроки важно не пропустить и как не столкнуться с мошенниками.

«Для многих эта информация была бы буквально спасательным кругом. На мой взгляд, такой механизм должен стать обязательным элементом помощи пострадавшим», — говорит юрист.

Также она предлагает включить страховую грамотность в "Разговоры о важном": рассказывать школьникам, что такое ОСАГО, зачем нужно страхование ответственности, какие права есть у пострадавших в аварии и как действовать, если травма уже произошла. А еще — усилить борьбу со страховым мошенничеством. Система должна одновременно защищать честных пострадавших и создавать барьеры для тех, кто пытается заработать на чужой беде.

Эти инициативы поддержала член Общественной палаты РФ от Алтайского края Ирина Яковенко. Она сама пережила тяжелое ДТП и глубоко понимает, через что проходят пострадавшие и их семьи.

В Общественной палате РФ прошли обсуждения с участием представителей власти, общественников и страхового сообщества. После этого появились рекомендации для профильных ведомств. Для Ольги Писановой это важный шаг: разговор о выплатах становится общей задачей — быстрее помогать людям.

«Я пойму, что все было не зря, когда пострадавших в ДТП будут информировать о праве на выплаты», — признается она.

Когда ценности совпадают

Также Ольга Писанова заручилась поддержкой партии "Новые люди".

«Познакомившись с их подходом, поняла, что наши ценности совпадают. Возможности партии позволяют продвигать реальные изменения. Чтобы изменить систему, нужны решения на законодательном уровне», — объясняет юрист.

Свой опыт Ольга Писанова называет очень практичным: многодетное материнство, предпринимательство, государственная служба, юридическая работа и тысячи судебных историй. Все это, считает она, дает ей понимание реальной жизни людей, а не только текстов законов.

Для нее жить по-новому — значит не ждать, пока человек сам найдет выход в момент боли и растерянности. Система должна первой протянуть ему понятную инструкцию.