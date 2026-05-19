Какие права есть у родственников, если их близкого человека сбил автобус?

Страховой юрист Ольга Писанова рассказала о сумме выплаты и порядке ее получения

19 мая 2026, 13:00, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru

24 апреля в Бийске под колесами городского автобуса погиб врач скорой помощи Игорь Пушкин. Как ранее сообщал amic.ru, ДТП произошло прямо у его дома. Мужчина возвращался со смены, когда его сбил автобус, и полученные травмы оказались смертельными. Больше 40 лет он проработал в системе скорой помощи, был врачом реанимационной бригады, лично выезжал на тяжелые вызовы и спасал людей. Страховой юрист Ольга Писанова рассказала "Амителу", имеет ли семья погибшего право на выплаты.

Ольга Писанова По словам эксперта, в таких случаях у семьи сразу два ключевых гражданских права. Первое — право на страховую выплату по закону об ОСАГО. Родственники погибшего не обязаны ждать окончания расследования: они могут подать заявление в компанию, где застрахована ответственность водителя автобуса, и получить выплату. Это 475 тысяч рублей за гибель близкого человека и до 25 тысяч рублей на погребение.

Второе право — получение компенсации морального вреда. Ольга Писанова подчеркивает, что вокруг подобных ситуаций очень много опасных заблуждений. Многие водители рассуждают так: нужно дождаться, пока разберутся, кто прав и кто виноват, а если вины водителя не нашли, значит, и платить ничего не нужно. На самом деле закон устроен по-другому. Как только человек сел за руль, он взял на себя обязанность отвечать за причиненный вред, и не важно, "водитель виноват" или "водитель не виноват".

Напомним, что в Алтайском крае работает просветительский проект о страховых выплатах "Бережем жизнь вместе". В рамках него юристы и эксперты помогают семьям пострадавших в ДТП разбираться в своих правах, где можно получить подробную информацию.