Общественная палата РФ поддержала идеи алтайского юриста о помощи жертвам ДТП

Общественный деятель Ирина Яковенко и юрист Ольга Писанова добиваются создания полноценной системы информирования о правах пострадавших на дороге

22 мая 2026, 11:10, ИА Амител

Ольга Писанова / Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

Общественная палата РФ подготовила рекомендации для министерств и ведомств, направленные на улучшение помощи пострадавшим в ДТП. Значительная часть этих предложений родом из Алтайского края. Юрист и просветитель Ольга Писанова уже несколько лет развивает систему информирования людей, попавших в аварию, о праве на страховые выплаты и практическую поддержку. Вывести эту тему на федеральный уровень помогла член Общественной палаты РФ от региона Ирина Яковенко. В интервью amic.ru Ольга Писанова рассказала, как из региональной практики и личного опыта двух экспертов выросли федеральные решения и какие изменения теперь могут почувствовать пострадавшие по всей стране.

"Разговоры о важном" и страховая культура с детства

— В прошлом году вы выступали в Общественной палате России по поводу формирования системы информирования по правам пострадавших. Какие ваши предложения поддержали общественники?

— У меня был целый ряд инициатив. Одна из ключевых — чтобы информация о страховых выплатах появлялась у пострадавшего автоматически. Я предложила сделать так, чтобы человек, попадая в больницу после ДТП, вместе с медицинскими документами получал понятное уведомление о своих правах, порядке действий и возможных рисках мошенничества, в том числе через "Госуслуги".

На мой взгляд, это абсолютно реальная система: технологии есть, база законов есть, нужно только связать их между собой и поставить интересы человека в центр.

— Вы также говорили о важности школьного просвещения. Что именно считаете нужным изменить в образовании?

— Я предложила включить темы страхования, информации о правах пострадавших в ДТП и алгоритмов действий во внеурочный предмет "Разговоры о важном". Это касается каждой семьи. Ответственное поведение в дорожном движении должно формироваться с детства. Не менее важно, чтобы ребенок и будущий взрослый понимал, как действовать, если травма все-таки произошла.

В целом для меня важно объяснить, что такое страхование ответственности, чем является полис ОСАГО и какие права он дает.

— Отдельная тема ваших инициатив — борьба со страховочным мошенничеством. Почему вы посчитали важным включить ее в пакет предложений?

— Потому что любые злоупотребления бьют по всем. Мошенничество подрывает доверие к системе, ухудшает отношение к честным пострадавшим, юристам и страховщикам и в итоге приводит к ужесточению правил для всех.

Если я хочу, чтобы страхование реально помогало людям, я должна одновременно защищать права пострадавших и предлагать понятные барьеры для тех, кто пытается нажиться на чужой беде.

— Еще вы вынесли тему информирования пострадавших на общероссийский уровень через общественные инициативы. О чем идет речь?

— Для меня было важно не только говорить об этой проблеме на экспертных площадках, но и показать, что запрос на изменения разделяют сами граждане. Поэтому я зарегистрировала петицию на сайте Российской Федерации "О защите прав пострадавших в ДТП путем обязательного информирования о страховых выплатах через "Госуслуги".

По сути, это продолжение той же идеи: человек, оказавшийся в больнице после аварии, должен автоматически получать понятное уведомление о своих правах и дальнейших шагах. Я считаю, что такая система должна стать нормой по всей стране.

— Вы подчеркиваете, что предложения выросли из практики. Как именно опыт Алтайского края лег в основу этих идей?

— Все предложения появились из многолетней просветительской работы. Сначала на Алтае, а затем уже на федеральном уровне. К моменту, когда я представляла проект в Общественной палате, уже велась активная работа с регионами: я направляла свои предложения в правительства разных субъектов РФ, мы обсуждали их содержание, получали обратную связь. В 2025 году многие регионы поддержали эти инициативы, в том числе правительство Алтайского края, сейчас ведутся подготовительные работы. Это долгий процесс.

Заседание Общественной палаты РФ / Фото: пресс-служба ОП РФ

"Не отвлеченная повестка, а часть жизни"

— В какой момент региональная работа превратилась в федеральную повестку? Кто помог этому случиться?

— Переломным моментом стала поддержка члена Общественной палаты РФ от Алтайского края Ирины Яковенко. Без нее выведения темы на федеральный уровень в таком масштабе не произошло бы.

Ирина не просто поддержала инициативу формально. Она сама пережила тяжелое ДТП, получила травмы и сейчас передвигается в инвалидном кресле, поэтому очень глубоко понимает, через что проходят люди после аварии. Для нее это не отвлеченная повестка, а часть собственной жизни.

Ирина Яковенко организовала в Алтайском крае круглый стол, а затем предложила Общественной палате РФ провести круглый стол в Москве, где подробно представили все инициативы. Это была большая совместная работа и ценная дискуссия между государством, пострадавшими и страховыми компаниями, где обсуждали реальные истории людей, а не только цифры.

После этого вышли рекомендации Общественной палаты России, где уже предложены конкретные механизмы. Рекомендации опубликованы на сайте Всероссийского союза страховщиков.

— Насколько для вас лично была важна эта поддержка?

— Колоссально важна. Мы наконец начали говорить не о конфликте между юристами, страховщиками и государством, а об общей задаче — помощи людям.

Помню, как ценно для меня было увидеть, что представители страховых компаний на федеральной площадке поддержали идеи по информированию пострадавших. Это подтвердило мое ощущение: здесь не должно быть противостояния. Мы все заинтересованы в том, чтобы человек быстрее получил помощь и понимал, что делать дальше. Когда правила ясны, выигрывают и граждане, и страховщики, и государство.

Ирина Яковенко / Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

"Важен не отчет, а человек после ДТП"

— Ольга, у нас в Алтайском крае действует ваш проект "Бережем жизнь вместе". Расскажите о нем.

— Сегодня это уже не один проект, а целое направление. Работает горячая линия, есть дорожные карты и буклеты "Что делать, если получил травму в ДТП?", презентации, идет работа с регионами. Я продолжаю готовить прокатное удостоверение на документальный фильм "116119. Незавершенные маршруты", чтобы он вышел в прокат в эту годовщину жертв ДТП, в ноябре 2026 года. Продолжаю проводить лекции, участвовать в круглых столах.

Для меня принципиально важно сохранять человеческий фокус: за каждым ДТП стоит конкретный человек, его боль, его семья. Поэтому я не ограничиваюсь сухими юридическими инструкциями и стараюсь говорить о жизни после ДТП, о восстановлении, о том, как не опускать руки.

— Как, на ваш взгляд, эту систему можно развивать дальше?

— Только через совместную работу. Одному юристу или одной организации здесь не справиться. Помимо рекомендаций МВД, Минздраву и другим ведомствам, я обсуждаю с коллегами создание системы оперативного информирования, развитие горячих линий, уведомлений, механизмов передачи информации о полисе ОСАГО пострадавшим.

Я подготовила большую базу материалов и готова масштабировать проект в регионы.