«Динамо-Алтай» второй раз подряд уступило «Красноярским Рысям»

ХК «Динамо-Алтай» в гостях второй раз подряд уступил «Красноярским Рысям». Четвёртый матч полуфинальной серии Кубка Федерации состоялся 24 марта на льду красноярской «Платинум Арены» и завершился поражением барнаульских хоккеистов со счётом 3:5.

Заброшенными шайбами в составе алтайской команды отметились Гафар Сатаров, Владислав Янцен и Денис Лудцев.

Напомним, 23 марта в третьей игре серии до четырёх побед барнаульцы проиграли в овертайме со счётом 3:4. В стартовых матчах 19 и 20 марта динамовцы дважды праздновали успех в Барнауле с результатами 4:2 и 7:6. Таким образом, счёт в серии теперь равный — 2:2. Пятая игра состоится 27 марта на льду барнаульской «Титов-Арены».