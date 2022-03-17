В Барнауле прошло первенство Алтайского края по биатлону среди юношей и девушек

Первенство Алтайского края по биатлону «Кубок олимпийского чемпиона С. Тарасова» прошло в Барнауле с 12 по 13 марта 2022 года на биатлонном комплексе училища олимпийского резерва. В соревнованиях приняли участие около ста юношей и девушек от 12 до 14 лет из Барнаула, Заринска, Бийска, Шипуновского, Солтонского, Алтайского районов и Республики Алтай. Всего в соревнованиях участвовало 10 команд.

Несмотря на юный возраст, биатлонисты показали хорошую стрелковую и физическую подготовку, достигли высоких результатов. Все спортсмены стреляли из современных газобаллонных пневматических винтовок. Для соревнований использовали спортивное оборудование «Детский мобильный биатлонный комплекс «Алтай», приобретённое Барнаульской федерацией биатлона на средства гранта президента РФ.

Победители первого дня соревнований:

— Александр Соснин (Барнаульская федерация биатлона);

— Диана Лагно (Барнаульская федерация биатлона);

— Кирилл Волков (Заринск, МАУ «Спорт»);

— Екатерина Лыжина (Барнаульская федерация биатлона).

Победители второго дня соревнований:

— Платон Егоров (Барнаульская федерация биатлона);

— Диана Лагно (Барнаульская федерация биатлона);

— Никита Зенков (Турочак, Р. Алтай);

— Екатерина Лыжина (Барнаульская федерация биатлона).

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Алтайского края для участия во всероссийских соревнованиях по биатлону «Кубок Анны Богалий».

Организаторами соревнований выступили Министерство спорта Алтайского края, Федерация биатлона Алтайского края, Союз ветеранов биатлона Алтая, Фонд социальных проектов Александра Локтева, Алтайское училище олимпийского резерва. Информационную поддержку оказал Барнаульский пивоваренный завод.