Спортсменка из Барнаула выиграла международный турнир по карате в Токио

В этом году соревнования стали рекордными по числу участников

21 июля 2026, 15:02, ИА Амител

Екатерина Фурсова / Фото: Алтайская краевая федерация киокусинкай

Барнаульская спортсменка Екатерина Фурсова стала победительницей международных соревнований по синкекусинкай "Кубок Мечты — 2026", которые прошли с 17 по 19 июля в Токио. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

В этом году турнир стал рекордным по числу участников: на татами вышли 4057 спортсменов, а достижение официально внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самое массовое соревнование по полноконтактному карате.

От Алтайского края на международном турнире за победу боролись Егор Братанчук, Леонид Гребенников, Владислав Ерыпалов, Федор Калинин, Леонид Портнов, Ян Расов и Екатерина Фурсова.

Екатерина Фурсова, представляющая Барнаул, выступала в соревнованиях среди женщин в весовой категории свыше 55 килограммов. По итогам турнира она завоевала золотую медаль.

Владислав Ерыпалов одержал две победы и вошел в число восьми сильнейших в категории "младшие юноши" в весе до 46 килограммов.

Все спортсмены — воспитанники тренера Ярослава Расова.