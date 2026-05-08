Стали известны подробности гибели пилота мотодельтаплана в Кулунде

Пилот скончался на месте, идет проверка СК

08 мая 2026, 18:35, ИА Амител

Место трагедии / Фото: Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ

В Алтайском крае выясняют обстоятельства трагического происшествия с мотодельтапланом, говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 7 мая в селе Кулунда. Владелец воздушного судна выполнял полет без оформленного разрешения на вылет. Во время полета мотодельтаплан столкнулся с линией электропередач, после чего упал примерно в полутора километрах от населенного пункта. Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

«По данному факту Барнаульский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России начал доследственную проверку. Действия квалифицируются по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следственные органы проводят комплекс проверочных мероприятий. Их цель — детально установить все обстоятельства и выявить причины случившегося. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.



