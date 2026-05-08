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Смертельное крушение мотопараплана произошло в Алтайском крае

Трагедия произошла поздно вечером 7 мая

08 мая 2026, 07:42, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Место происшествия / Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Алтайском крае прокуратура начала проверку после крушения мотопараплана, в результате которого погиб пилот. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, трагедия произошла поздно вечером 7 мая в районе села Курск Кулундинского района. Мотопарапланом управлял местный житель.

«В районе села Курск Кулундинского района Алтайского края произошло падение мотопараплана под управлением местного жителя. В результате происшествия пилот погиб», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований воздушного законодательства и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Алтайский край трагедия
       

Комментарии 4

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Гость

07:58:11 08-05-2026

летать в темноте? да че будет...

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Гость

11:25:17 08-05-2026

Гость (07:58:11 08-05-2026) летать в темноте? да че будет...... Ужас, летящий на крыльях ночи! И был таков.

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Гость

09:44:25 08-05-2026

Почему мотодельтаплан назвали мотопарапланом?

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Мимопроходящий

11:50:32 08-05-2026

Гость (09:44:25 08-05-2026) Почему мотодельтаплан назвали мотопарапланом? ... Журналисты, не требуй от них многого.. "Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет!!"(с) )))

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