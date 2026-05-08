Смертельное крушение мотопараплана произошло в Алтайском крае

Трагедия произошла поздно вечером 7 мая

08 мая 2026, 07:42, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Алтайском крае прокуратура начала проверку после крушения мотопараплана, в результате которого погиб пилот. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, трагедия произошла поздно вечером 7 мая в районе села Курск Кулундинского района. Мотопарапланом управлял местный житель.

«В районе села Курск Кулундинского района Алтайского края произошло падение мотопараплана под управлением местного жителя. В результате происшествия пилот погиб», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований воздушного законодательства и устанавливает обстоятельства произошедшего.