Смертельное крушение мотопараплана произошло в Алтайском крае
Трагедия произошла поздно вечером 7 мая
08 мая 2026, 07:42, ИА Амител
В Алтайском крае прокуратура начала проверку после крушения мотопараплана, в результате которого погиб пилот. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, трагедия произошла поздно вечером 7 мая в районе села Курск Кулундинского района. Мотопарапланом управлял местный житель.
«В районе села Курск Кулундинского района Алтайского края произошло падение мотопараплана под управлением местного жителя. В результате происшествия пилот погиб», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований воздушного законодательства и устанавливает обстоятельства произошедшего.
07:58:11 08-05-2026
летать в темноте? да че будет...
11:25:17 08-05-2026
Гость (07:58:11 08-05-2026) летать в темноте? да че будет...... Ужас, летящий на крыльях ночи! И был таков.
09:44:25 08-05-2026
Почему мотодельтаплан назвали мотопарапланом?
11:50:32 08-05-2026
Гость (09:44:25 08-05-2026) Почему мотодельтаплан назвали мотопарапланом? ... Журналисты, не требуй от них многого.. "Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет!!"(с) )))