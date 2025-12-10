Все члены экипажа погибли при крушении Ан-22 в Ивановской области

Всего, по данным оперативных служб, на борту было семь человек

Самолет Ан-22 "Антей" / Фото: Baza

Военные следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Ан-22, в результате которого погибли все члены экипажа, сообщает ведомство.

«Все находившиеся на борту члены экипажа погибли», – говорится в сообщении Следкома.

Военное управление по Ивановскому гарнизону возбудило дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил подготовки к полетам"). Отмечается, что полет был тестовым, воздушное судно упало в районе деревни Иванково.

Ранее ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, сообщало, что всего на борту было семь человек. Самолет упал в безлюдном месте, поэтому населенные пункты не пострадали.

Ан-22 "Антей" – это самый большой турбовинтовой самолет в мире. Советские конструкторы разработали его на авиапредприятии "Антонов", первый полет он совершил в 1965 году. Самолет предназначен для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения. Всего в СССР произвели 69 экземпляров Ан-22, в эксплуатации на сегодняшний день остаются лишь единицы.

