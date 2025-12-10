НОВОСТИПроисшествия

Все члены экипажа погибли при крушении Ан-22 в Ивановской области

Всего, по данным оперативных служб, на борту было семь человек

10 декабря 2025, 13:14, ИА Амител

Самолет Ан-22 "Антей" / Фото: Baza

Военные следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Ан-22, в результате которого погибли все члены экипажа, сообщает ведомство.

«Все находившиеся на борту члены экипажа погибли», – говорится в сообщении Следкома.

Военное управление по Ивановскому гарнизону возбудило дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил подготовки к полетам"). Отмечается, что полет был тестовым, воздушное судно упало в районе деревни Иванково.

Ранее ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, сообщало, что всего на борту было семь человек. Самолет упал в безлюдном месте, поэтому населенные пункты не пострадали.

Ан-22 "Антей" – это самый большой турбовинтовой самолет в мире. Советские конструкторы разработали его на авиапредприятии "Антонов", первый полет он совершил в 1965 году. Самолет предназначен для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения. Всего в СССР произвели 69 экземпляров Ан-22, в эксплуатации на сегодняшний день остаются лишь единицы.

В начале декабря борт авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Москвы в Пхукет, совершил аварийную посадку в аэропорту Домодедово. Выяснилось, что у Boeing 777-200 сразу после взлета загорелся левый двигатель. Пассажиры еще до вылета почувствовали запах керосина.

крушение самолета самолёт

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

13:23:35 10-12-2025

полет был тестовым - нужно запретить тестовые полеты

Avatar Picture
Гость

16:20:06 10-12-2025

Гость (13:23:35 10-12-2025) полет был тестовым - нужно запретить тестовые полеты...
Эксплуатация АН-22 уже как год запрещена

Avatar Picture
гость

18:41:10 10-12-2025

Да, самолет старый, но грузоподъемность у него больше, чем у Ил-76 и он может садится на грунтовые полосы. Такого сочетания нет больше ни у одного из российских транспортных самолетов. А так - самолет с самого начала был проблемный, там очень большие проблемы с прочностью фюзеляжа, почему их и прекратили выпускать в 1975 году, построив около 70 штук.

Avatar Picture
Гость

19:35:08 10-12-2025

А когда-нибудь такие падали раньше, не знаете?

Avatar Picture
Гость

09:40:23 11-12-2025

Гость (19:35:08 10-12-2025) А когда-нибудь такие падали раньше, не знаете?... Знаем , падали. Гугл в помощь

Avatar Picture
Гость

13:26:54 11-12-2025

Старые, вот и сыпятся. Как, собственно и гражданские. Есть определенное число налетов, сначала до капремонтов, потом списание. В данном случае, он списал себя сам.

Avatar Picture
Гость

20:50:34 11-12-2025

Жаль пилотов!
Сейчас и на гражданских страшно, как в последний раз

Avatar Picture
Гость

21:12:11 11-12-2025

Самолеты умирают, машины хорошие за бешеные бабки из за бугра, на которые нет запчастей у нас.. Лыжи, кони, Можно и в поездах-но такая душегубка-осцвентум.

