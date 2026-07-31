Стало известно, когда выгоднее всего брать отпуск в 2027 году

Наличие праздничных и дополнительных выходных не влияет на размер оклада, однако меняется стоимость одного рабочего дня

31 июля 2026, 09:48, ИА Амител

Отпуск / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Наиболее выгодными месяцами для отпуска в 2027 году могут стать март, июль, август, сентябрь и декабрь. Это связано с тем, что в них больше рабочих дней, а значит, финансовые потери при уходе в отпуск окажутся минимальными, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

«Для работников на пятидневке с окладной системой оплаты наиболее выгодными месяцами для отпуска станут март, июль, август, сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Наименее выгодным традиционно окажется январь (15 рабочих дней), затем февраль и май», — оценил юрист.

Он пояснил, что наличие праздничных и дополнительных выходных не влияет на размер оклада: сотрудник получает его полностью независимо от количества рабочих дней в месяце. При этом стоимость одного рабочего дня меняется.

По словам специалиста, отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка, а не стоимости рабочего дня в конкретном месяце. Поэтому если стоимость рабочего дня выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работать, а если она примерно равна или ниже — уходить в отпуск.

Именно поэтому январь считается самым невыгодным месяцем для отдыха, тогда как март, июль, август, сентябрь и декабрь позволяют сократить возможные финансовые потери.

Южалин также напомнил, что окончательная выгода при планировании отпуска будет зависеть от постановления правительства РФ о переносе выходных дней. Пока документ на 2027 год не утвержден, однако существует его проект, согласно которому производственный календарь будет включать 247 рабочих и 118 нерабочих дней.