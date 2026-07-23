Ключевой аргумент финансового управляющего сводился к тому, что на момент перечисления средств у Блиновской уже имелись признаки неплатежеспособности и неисполненные обязательства перед иными кредиторами

23 июля 2026, 12:28, ИА Амител

Елена Блиновская / Источник: соцсети

Арбитражный суд Москвы отклонил иск финансового управляющего Елены Блиновской, требовавшего взыскать 224 миллиона рублей со столичной инспекции ФНС России № 24, пишет РИА Новости.

Представитель финансового управляющего Марии Ознобихиной заявил, что Блиновская, ее родители и компания "Ярославна" перевели эти средства в налоговую службу с марта по сентябрь 2024 года, чтобы уменьшить ущерб, выявленный проверкой.

«На момент этих выплат Блиновская уже имела финансовые проблемы, включая долги перед Сбербанком и ВТБ. Из-за этого ФНС неправомерно получила приоритет в удовлетворении своих требований», — подчеркнул юрист Ознобихиной.

Представители ФНС и Блиновской не согласились с иском финансового управляющего. Юрист налоговой службы отметил, что деньги, полученные от третьих лиц, не возвращаются в конкурсную массу должника, а должны остаться в бюджете.

Ранее сообщалось, что Елена Блиновская была арестована в апреле 2023 года. В ноябре 2024 года суд признал ее банкротом по ее инициативе и начал процедуру реализации имущества.

В феврале 2025 года Арбитражный суд включил требование ФНС, представленное инспекцией № 6, в реестр кредиторов Блиновской. Общая сумма требований составила около 1,2 миллиарда рублей, включая основной долг в размере около 588 миллионов, пени более 353 миллионов и штрафы около 227 миллионов рублей.

3 марта 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, она была оштрафована на один миллион рублей и лишена права заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Суд конфисковал ее арестованное имущество в пользу государства и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей.