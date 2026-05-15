Такой день. Внимание Бастрыкина к убийству подростка и заседание краевого правительства

О главных событиях региона за 15 мая

15 мая 2026, 23:51, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Утром на въезде в Барнаул — на Правобережном тракте — образовалась пробка протяженностью почти три километра. Причиной стал ремонт моста через речку Лосиху.

В Усть-Ише продолжается расследование убийства 15-летнего подростка, о котором стало известно после публикаций в соцсетях. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах преступления.

В бюджет Барнаула дополнительно поступят 117,7 млн рублей федеральных и 289,1 млн рублей краевых средств в рамках федерального проекта "Жилье" национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в БГД.

В преддверии отчета перед АКЗС губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание краевого правительства. Как сообщил глава региона, на нем разобрали итоги социально-экономического развития региона в 2025 году.

Как отметил губернатор, экономика региона сохраняет свою устойчивость, несмотря на непростые условия. «Валовой региональный продукт, который достиг 1 трлн рублей еще в 2023 году, вырос теперь до 1,4 трлн», — заявил он.