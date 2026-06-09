Такой день. Запуск уникальной детской неотложки и отключение гаражей от электричества

О главных событиях на Алтае за 9 июня

09 июня 2026, 23:42, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Алтайский край вновь вошел в число регионов с самой высокой заболеваемостью ВИЧ‑инфекцией. Всего в список субъектов с наиболее неблагоприятной ситуацией попали 34 региона.

Тройка лидеров по числу новых случаев на 100 тыс. населения выглядит так: Чукотский автономный округ — 114,81 случая, Иркутская область — 67,01 случая, Алтайский край — 63,73 случая.

Ветшающее историческое здание бывшего Дома инженерно-технических работников в Барнауле получило шанс на восстановление хотя бы своего внешнего вида. Администрации Октябрьского района удалось через суд обязать его нынешних управляющих — алтайский филиал Росимущества — заняться ремонтом фасада постройки.

В Третьяковском районе Алтайского края вновь разгорелся спор вокруг добычи песка в русле реки Алей. Местные жители сообщили о возобновлении работ, которые ранее уже привлекали внимание общественников и надзорных органов. В ситуацию снова вмешался "Народный фронт", направив обращения в профильные ведомства с требованием провести проверку.

К единой диспетчерской службе неотложной помощи Алтайского края в ближайшее время подключат еще и детские поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Для этого уже подготовили все условия. В ведомстве подчеркивают, что детская неотложка начнет работать по системе, аналогов которой пока нет в России.

Специалисты уже разработали алгоритмы оказания медпомощи несовершеннолетним, а на местах сформированы бригады, которые и будут ездить на вызовы. Кроме того, закуплено все необходимое оборудование, включая планшеты с программным обеспечением.

В районе поселка Бельмесево ведут поиски пропавшего 19-летнего парня. Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" просят всех неравнодушных о помощи.

Пропавшего ищут уже третьи сутки. Отряд исследует местный водоем. К процессу подключились волонтеры из Алтайского края и Новосибирской области. Поиски ведут вместе с сотрудниками полиции.

В Барнауле сотрудники администраций районов обследовали около 30% дворовых территорий и выявили 285 гаражей, подключенных к электроэнергии без согласований, сообщает мэрия.

«На сегодняшний день управляющими организациями и ТСЖ выполнены работы по отключению несогласованного электрического питания 193 гаражей. По 92 объектам работа продолжается», — отметили на прошедшем в мэрии совещании, в котором принял участие в том числе представитель Барнаульской сетевой компании.

Лебеди-кликуны прилетели на территорию Телецкого озера. Такое событие для конкретно этих мест — редкость, рассказали в соцсетях Алтайского биосферного заповедника.