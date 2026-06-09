Лебеди-кликуны прилетели на Алтай в июньский день. Фото

Изящных птиц увидели в редком для них месте

09 июня 2026, 18:20, ИА Амител

Лебеди-кликуны на Алтае / Фото: Светлана Кульбацкая

Лебеди-кликуны прилетели на территорию Телецкого озера. Такое событие для конкретно этих мест — редкость, рассказали в соцсетях Алтайского биосферного заповедника.

«Я их увидела утром, где-то в шесть утра. Очень недолго — в течение часа или получаса — они держались в заливе на воде, а потом улетели. Их никто не пугал, они сами улетели. Была тишина на озере. Вот так ненадолго они заглянули в залив Ойер», — поделилась впечатлениями от неожиданной встречи госинспектор заповедника Светлана Кульбацкая.

Залив Ойер — это часть акватории Телецкого озера в Республике Алтай.

Лебеди-кликуны на Алтае / Фото: Светлана Кульбацкая

Как написали в публикации заповедника, лебедь-кликун редкий на гнездовье и обычный на пролете вид, единично зимует. Включен в Красную книгу Республики Алтай.

На заповедной территории эти птицы гнездятся только в Джулукульской котловине.