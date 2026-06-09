Жители Алтайского края вновь пожаловались на добычу песка из реки Алей

Ранее после обращения граждан в общественную организацию работы уже приостанавливали

09 июня 2026, 12:33, ИА Амител

Добыча песка / Фото: Народный Фронт | Алтайский край

В Третьяковском районе Алтайского края вновь разгорелся спор вокруг добычи песка в русле реки Алей. Местные жители сообщили о возобновлении работ, которые ранее уже привлекали внимание общественников и надзорных органов. В ситуацию снова вмешался "Народный фронт", направив обращения в профильные ведомства с требованием провести проверку.

По информации общественной организации, жители района повторно обратились за помощью после того, как заметили, что добыча полезных ископаемых в реке возобновилась. Ранее после жалоб граждан работы уже приостанавливали.

По словам местных жителей, техника вновь появилась на участке реки, где ведется добыча песка. Это вызвало обеспокоенность сельчан, которые опасаются возможного негативного воздействия на водоем.

В "Народном фронте" сообщили, что после поступивших обращений направили повторные запросы в администрацию Третьяковского района, полицию, Росприроднадзор и Министерство природных ресурсов Алтайского края.

Общественники просят надзорные органы проверить законность проводимых работ и установить, имеются ли у лиц, ведущих добычу песка, все необходимые разрешительные документы.

На данный момент официальных результатов проверки нет. Оценку законности работ предстоит дать компетентным органам после изучения обстоятельств и документации.

Река Алей является одним из крупнейших водотоков Алтайского края и проходит через несколько муниципалитетов региона. Поэтому любые работы, связанные с добычей полезных ископаемых в ее русле или водоохранной зоне, традиционно вызывают повышенное внимание со стороны местных жителей и природоохранных организаций.

Теперь общественники ожидают реакции ведомств и результатов проверок, которые должны установить, на каком основании ведется добыча песка и соответствует ли она требованиям природоохранного законодательства.