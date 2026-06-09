В Алтайском крае запустят службу детской неотложки, аналогов которой пока нет в России

Детские вызовы подключат к единой диспетчерской, которая сейчас работает на взрослое население

09 июня 2026, 15:00, ИА Амител

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

К единой диспетчерской службе неотложной помощи Алтайского края в ближайшее время подключат еще и детские поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Для этого уже подготовили все условия. В ведомстве подчеркивают, что детская неотложка начнет работать по системе, аналогов которой пока нет в России.

Специалисты уже разработали алгоритмы оказания медпомощи несовершеннолетним, а на местах сформированы бригады, которые и будут ездить на вызовы. Кроме того, закуплено все необходимое оборудование, включая планшеты с программным обеспечением.

«Алтайский край становится пионером в создании детской неотложки. Подобной системы пока нет ни в одном регионе России. Важно отметить, что у нас уже есть положительный опыт реализации аналогичного проекта для взрослых. Теперь мы применяем отработанные механизмы для помощи маленьким пациентам. Это позволит сделать неотложную помощь детям более доступной и качественной», — прокомментировал главврач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов, который курирует единую диспетчерскую службу в регионе. Напомним, единую диспетчерскую службу неотложной помощи в Алтайском крае создали в 2023 году. Регион ушел от формата, когда поликлиники и ЦРБ принимают неотложные вызовы самостоятельно. Появился единый центр, обрабатывающий все звонки и отправляющий к пациентам бригады. Такой подход позволяет сократить время ожидания медпомощи для пациентов — вызовы они получают напрямую на свои планшеты.

Единая диспетчерская работает на базе станции скорой медицинской помощи Бийска и обслуживает взрослое население. И вот теперь к этой же системе присоединяют и детей.

Сообщается, что первым в проект войдет Славгородский округ — вызовы оттуда переведут на единую диспетчерскую в конце июня. После этого детская неотложка начнет расширять зону своей ответственности, пока не будет распространена на весь край.

Инициативу реализуют в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Кстати, недавно мы рассказывали, зачем запись к врачу в Алтайском крае перевели на единый номер 122. О том, почему новая система дает гораздо больше шансов на заветный талон, читайте в нашем материале.