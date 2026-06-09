В Алтайском крае запустят службу детской неотложки, аналогов которой пока нет в России
Детские вызовы подключат к единой диспетчерской, которая сейчас работает на взрослое население
09 июня 2026, 15:00, ИА Амител
К единой диспетчерской службе неотложной помощи Алтайского края в ближайшее время подключат еще и детские поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Для этого уже подготовили все условия. В ведомстве подчеркивают, что детская неотложка начнет работать по системе, аналогов которой пока нет в России.
Специалисты уже разработали алгоритмы оказания медпомощи несовершеннолетним, а на местах сформированы бригады, которые и будут ездить на вызовы. Кроме того, закуплено все необходимое оборудование, включая планшеты с программным обеспечением.
«Алтайский край становится пионером в создании детской неотложки. Подобной системы пока нет ни в одном регионе России. Важно отметить, что у нас уже есть положительный опыт реализации аналогичного проекта для взрослых. Теперь мы применяем отработанные механизмы для помощи маленьким пациентам. Это позволит сделать неотложную помощь детям более доступной и качественной», — прокомментировал главврач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов, который курирует единую диспетчерскую службу в регионе. Напомним, единую диспетчерскую службу неотложной помощи в Алтайском крае создали в 2023 году. Регион ушел от формата, когда поликлиники и ЦРБ принимают неотложные вызовы самостоятельно. Появился единый центр, обрабатывающий все звонки и отправляющий к пациентам бригады. Такой подход позволяет сократить время ожидания медпомощи для пациентов — вызовы они получают напрямую на свои планшеты.
Единая диспетчерская работает на базе станции скорой медицинской помощи Бийска и обслуживает взрослое население. И вот теперь к этой же системе присоединяют и детей.
Сообщается, что первым в проект войдет Славгородский округ — вызовы оттуда переведут на единую диспетчерскую в конце июня. После этого детская неотложка начнет расширять зону своей ответственности, пока не будет распространена на весь край.
Инициативу реализуют в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
Кстати, недавно мы рассказывали, зачем запись к врачу в Алтайском крае перевели на единый номер 122. О том, почему новая система дает гораздо больше шансов на заветный талон, читайте в нашем материале.
20:43:37 09-06-2026
Неплохо, но так то перед законом все равны - и стар, и млад..
23:32:59 09-06-2026
Гость (20:43:37 09-06-2026) Неплохо, но так то перед законом все равны - и стар, и млад.... Ликвидировать детские поликлиники и больницы? Перед законом все равны...
02:31:17 10-06-2026
Гость (20:43:37 09-06-2026) Неплохо, но так то перед законом все равны - и стар, и млад.... Перед капитализмом не равны. Старики - расходы, нагрузка на бюджет. Ведь не бюджет для людей, а люди для бюджета.
А дети - личинки налогоплательщиков, солдат, заёмщиков , ипотечников, рабов, избирателей.
08:23:04 10-06-2026
Гость (02:31:17 10-06-2026) Перед капитализмом не равны. Старики - расходы, нагрузка на ... нормально говорить о детях-что они наше будущее, цветы жизни.
а у вас мерзкое "личинки"-не судите по себе
08:38:24 10-06-2026
Чет не понял, в чем "ноу хау"? Лет 10 назад в каждом муниципальном образовании были бригады с индивидуальным профилем работы, в т.ч. и детские, кардиологи, биты и др.
А они сейчас заново пытаются "велосипед изобрести"!