В Барнауле массово отключают от электричества гаражи, подключенные к сети не по правилам
Ранее в администрации города сообщили, что проверят все гаражи после трагедии с гибелью ребенка
09 июня 2026, 17:02, ИА Амител
В Барнауле сотрудники администраций районов обследовали около 30% дворовых территорий и выявили 285 гаражей, подключенных к электроэнергии без согласований, сообщает мэрия.
«На сегодняшний день управляющими организациями и ТСЖ выполнены работы по отключению несогласованного электрического питания 193 гаражей. По 92 объектам работа продолжается», — отметили на прошедшем в мэрии совещании, в котором принял участие в том числе представитель Барнаульской сетевой компании.
Кроме того, выявлено 204 гаража, подключенных к электропитанию и расположенных на территориях общего пользования. Принимаются меры по установлению законности их подключения к электроснабжению.
«Ведется работа по установлению владельцев гаражей и выдаче предписаний по демонтажу в случае выявления самовольно установленных объектов. При неисполнении предписания направляется исковое заявление в суд. На сегодняшний день, за 2026 год, демонтировано 14 гаражей, выдано 30 предписаний, по 40 гаражам направлены документы в суд», — подчеркнули в администрации города.
Замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин поручил администрациям районов совместно с управляющими организациями города, ТСЖ и ЖСК продолжить работу по выявлению собственников гаражей, расположенных на инженерных коммуникациях для организации процедуры сноса, а также по отключению от электроснабжения в случае подключения без согласований специализированных организаций.
Ранее в администрации Барнаула сообщили, что проверят все гаражи после трагедии с гибелью ребенка. Кроме того, пройдет серия совещаний по вопросу размещения гаражей на придомовых территориях.
Напомним, 22 марта два мальчика забрались на крышу гаража на улице Шукшина, где задели электропровод под напряжением. В результате 11-летний ребенок скончался на месте, а его девятилетний друг получил ожог. Как выяснилось, гараж установлен незаконно, а подключение к электричеству было самовольным.
18:01:21 09-06-2026
Давно пора навести порядок с ними,здравое решение
20:38:34 09-06-2026
Гость (18:01:21 09-06-2026) Давно пора навести порядок с ними,здравое решение... Здравое решение, когда выявляют самовольно установленные объекты в начале стройки или установки, т.е. регулярно в соответствии с обязанностями назначенных сотрудников, а не когда петух ..
18:12:13 09-06-2026
Это точно пора и давно, как впрочем и сами УК проверить, которые в городе только деньги собирают. Может набросаем адреса домов, где УК собирают деньги - и это их единственная работа... А ведь городские чиновники поди об этом и не знают...
20:20:47 09-06-2026
Возможно, на гаражах между домами Северо - Западная 46 и 48б законное подключение. Но провода от этих домов подведены на крышу к железному гаражу высотой примерно 2м. Что практически можно достать рукой. Зимой снег не чистят, 10 летние дети легко взбираются на гараж именно в точке подключения. Проводку надо убрать, или быть беде, это лишь вопрос времени.
21:27:19 09-06-2026
Гость (20:20:47 09-06-2026) Возможно, на гаражах между домами Северо - Западная 46 и 48... Может просто детей туда не пускать?
22:47:03 09-06-2026
Гость (21:27:19 09-06-2026) Может просто детей туда не пускать?... Во двор? можно конечно, а можно за незаконные подключения вздрючить.
00:13:58 10-06-2026
гость (22:47:03 09-06-2026) Во двор? можно конечно, а можно за незаконные подключения вз... А может, проще не обращать внимание на жалобы полусумасшедших "активистов"?
09:20:43 10-06-2026
гость (22:47:03 09-06-2026) Во двор? можно конечно, а можно за незаконные подключения вз... Зачем на двор? На чужой гараж.
10:00:47 10-06-2026
Гость (09:20:43 10-06-2026) Зачем на двор? На чужой гараж.... Гоблины минусуют. Так приятно ведь поставить на общей земле свой гараж на халяву, подвести незаконно к нему электричество и запретить соседским детям играть во дворах и даже смотреть в сторону их самопровозглашенной "собственности"...
10:10:31 10-06-2026
вижу народ радуется что гаражи будут сносить. А вы мозгами то своими глупыми подумайте что потом на этом месте будет и для чего весь этот снос затеяли. Втыкать дома будут во дворах. Высотки. АПродавать застройщикам места и строить. Окно в окно. И будет у вас вечный сумрак в квартире. И двора не будет никакого вообще. Человейники колодцы с бетонными дворами