В Барнауле массово отключают от электричества гаражи, подключенные к сети не по правилам

Ранее в администрации города сообщили, что проверят все гаражи после трагедии с гибелью ребенка

09 июня 2026, 17:02, ИА Амител

Гараж во дворе / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Барнауле сотрудники администраций районов обследовали около 30% дворовых территорий и выявили 285 гаражей, подключенных к электроэнергии без согласований, сообщает мэрия.

«На сегодняшний день управляющими организациями и ТСЖ выполнены работы по отключению несогласованного электрического питания 193 гаражей. По 92 объектам работа продолжается», — отметили на прошедшем в мэрии совещании, в котором принял участие в том числе представитель Барнаульской сетевой компании.

Кроме того, выявлено 204 гаража, подключенных к электропитанию и расположенных на территориях общего пользования. Принимаются меры по установлению законности их подключения к электроснабжению.

«Ведется работа по установлению владельцев гаражей и выдаче предписаний по демонтажу в случае выявления самовольно установленных объектов. При неисполнении предписания направляется исковое заявление в суд. На сегодняшний день, за 2026 год, демонтировано 14 гаражей, выдано 30 предписаний, по 40 гаражам направлены документы в суд», — подчеркнули в администрации города.

Замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин поручил администрациям районов совместно с управляющими организациями города, ТСЖ и ЖСК продолжить работу по выявлению собственников гаражей, расположенных на инженерных коммуникациях для организации процедуры сноса, а также по отключению от электроснабжения в случае подключения без согласований специализированных организаций.

Ранее в администрации Барнаула сообщили, что проверят все гаражи после трагедии с гибелью ребенка. Кроме того, пройдет серия совещаний по вопросу размещения гаражей на придомовых территориях.

Напомним, 22 марта два мальчика забрались на крышу гаража на улице Шукшина, где задели электропровод под напряжением. В результате 11-летний ребенок скончался на месте, а его девятилетний друг получил ожог. Как выяснилось, гараж установлен незаконно, а подключение к электричеству было самовольным.