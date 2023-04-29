Такой день. Фестиваль "Цветение маральника" и разбившийся на мотоцикле подросток

Главное за 29 апреля

29 апреля 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

29 апреля в Алтайском крае на территории "Бирюзовой Катуни" прошёл десятый, юбилейный фестиваль "Цветение маральника". На нём, помимо множества самых разных мероприятий, губернатор Виктор Томенко открыл летний туристический сезон, а также выступила группа "Градусы".

По словам главы региона, посетили праздник около 40 тысяч человек, что больше прошлогоднего рекорда – тогда на фестиваль приехало 30 тысяч гостей.

Во время фестиваля Виктор Томенко рассказал, что "туризм в крае на подъёме". По его данным, до пандемии объём услуг в этой отрасли составлял около 5,5 млрд рублей, а по итогам 2022 года достиг 9,5 млрд.

Налоги, которые регион получает от туристической сферы, можно направить на благоустройство и развитие всех его территорий, отмечал он.

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