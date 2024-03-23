Такой день. Общенациональный траур из-за теракта и отмена развлекательных мероприятий

Главное за 23 марта

23 марта 2024, 23:45, ИА Амител

Стихийный мемориал возле "Крокус Сити Холла" / Фото: amic.ru

Вечером 22 марта в Подмосковье произошел теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл". По последним данным, в его результате погибли 133 человека. Силовики задержали 11 подозреваемых, среди них четыре предполагаемых террориста.

Свои соболезнования жертвам погибших, среди прочих, выразили президент России Владимир Путин, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, омбудсмен Ольга Казанцева, а также депутаты Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов и Иван Лоор.

В связи с терактом в Алтайском крае 23 марта отменили развлекательные мероприятия и усилили меры безопасности, сообщал губернатор Томенко. А 24-го числа регион присоединится к общенациональному трауру, о котором объявлял Путин.

Об отмене мероприятий в выходные, в частности, уведомило руководство барнаульского парка "Изумрудный", а театры перенесли запланированные на ближайшие дни спектакли на другие даты.

Жители Барнаула, Бийска и Рубцовска 23 марта возлагали цветы к мемориалам в память жертв теракта. Кроме того, в столице региона прошла панихида по погибшим.

Также в Барнауле с утра появились баннеры скорби.