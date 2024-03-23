Такой день. Общенациональный траур из-за теракта и отмена развлекательных мероприятий
Главное за 23 марта
23 марта 2024, 23:45, ИА Амител
Вечером 22 марта в Подмосковье произошел теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл". По последним данным, в его результате погибли 133 человека. Силовики задержали 11 подозреваемых, среди них четыре предполагаемых террориста.
Свои соболезнования жертвам погибших, среди прочих, выразили президент России Владимир Путин, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, омбудсмен Ольга Казанцева, а также депутаты Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов и Иван Лоор.
В связи с терактом в Алтайском крае 23 марта отменили развлекательные мероприятия и усилили меры безопасности, сообщал губернатор Томенко. А 24-го числа регион присоединится к общенациональному трауру, о котором объявлял Путин.
Об отмене мероприятий в выходные, в частности, уведомило руководство барнаульского парка "Изумрудный", а театры перенесли запланированные на ближайшие дни спектакли на другие даты.
Жители Барнаула, Бийска и Рубцовска 23 марта возлагали цветы к мемориалам в память жертв теракта. Кроме того, в столице региона прошла панихида по погибшим.
Также в Барнауле с утра появились баннеры скорби.
02:20:35 24-03-2024
А почему кафе и рестораны во всю работали? Прошелся по Ленинскому, Красноармейскому, Партизанской. Везде народ гуляет и веселится. На крыльце ресторана "Ползунов" пьяные веселые лица стоят и травят анекдоты толпой. Ресторан абсолютно не пустой. В шашлычной "Шашлычок" на Партизанской тоже самое. Пьют и гуляют по кафе Барнаульцы.
09:58:37 24-03-2024
Гость (02:20:35 24-03-2024) А почему кафе и рестораны во всю работали? Прошелся по Ленин... А что они должны делать? Скорбят все, но жизнь это не отменяет.
11:05:40 24-03-2024
Гость (02:20:35 24-03-2024) А почему кафе и рестораны во всю работали? Прошелся по Ленин... это вы ещё ТВ не включали. у меня кровь из глаз чуть не пошла, когда я вчера (случайно!) тыцнула на второй канал , а там Малахов с песнями и плясками. заглянула в Ютуб и Рутуб, а там тоже не лучше- пипл во всю развлекается и хавает. у меня теперь на несколько подписок меньше.