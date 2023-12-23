Такой день. Похороны Красилова и открытие избирательного штаба Путина в Барнауле

Главное за 23 декабря

23 декабря 2023, 23:35, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Заринске Алтайского края прошли похороны танцора и шоумена Дмитрия Красилова. Прощание с артистом прошло в Вознесенской церкви. После этого его похоронили на Старом кладбище рядом с отцом, который умер в 2010-м.

В Барнауле открылся региональный избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина. Штаб расположен по адресу ул. Пушкина, 62.

Также в Барнауле стартовал сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах. Отдать свой голос в поддержку действующего президента можно до 25 января в местном отделении Народного фронта.

Небольшую церковь возведут в барнаульском поселке Затон по ул. Водников, 18. Раньше на участке располагалась средняя школа, а сейчас по соседству стоит поликлиника.

Cтоимость коммунальных услуг в Алтайском крае с 1 июля 2024 года вырастет в среднем на 9,3%. При этом в Бийске и Барнауле "коммуналка" может подорожать сильнее. Как сообщил зампред правительства региона Александр Климин, окончательные цифры станут известны в июне следующего года.