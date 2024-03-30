Такой день. Режим ЧС из-за паводка и визит Шойгу в Алтайский край

Главное за 30 марта

30 марта 2024, 23:45, ИА Амител

Поток воды / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за паводка. Как отметил губернатор Виктор Томенко, в регионе затоплены сотни приусадебных участков и десятки домов. Непростой обстановка остается в Шипуновском, Советском, Рубцовском, Михайловском и в ряде других районов. Районные администрации, МЧС и прочие службы работают в усиленном режиме.

Сотрудники МЧС спасли людей из транспорта, который бурными потоками воды смыло в кювет. Ночью в такой ситуации оказался рейсовый автобус Ключи — Барнаул с восемью пассажирами, а днем — водитель "Нивы", который решил проехать опасный участок, невзирая на обстановку и предупреждающие знаки.

Минобороны России сообщило о визите Сергея Шойгу в Алтайский край. Здесь он проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК и потребовал ускорить строительство новых производственных площадей.

В Алтайском крае в ближайшие годы планируют запустить проект по промышленному туризму, сообщил глава регионального Минпрома Вячеслав Химочка. По его словам, проект будет направлен на повышение открытости предприятий и престижа работы на заводах.