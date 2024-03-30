Шойгу проверил предприятия ОПК в Алтайском крае

Министру обороны доложили о производстве вооружений в регионе

30 марта 2024, 14:20, ИА Амител

Сергей Шойгу / Кадр: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае, сообщили в телеграм-канале военного ведомства.

В частности, генерал армии проинспектировал производство сложных комплектующих на заводе, который выпускает составные части к различным боеприпасам и патронным лентам.

Руководитель предприятия доложил министру, что с 2022 года здесь увеличили объем выпускаемой продукции в 3,5 раза, а численность сотрудников выросла вдвое, более чем на 1600 человек. Также на заводе развивается производственная база, запускаются новые участки, открылся учебный центр.

Сергей Шойгу потребовал ускорить строительство новых производственных площадей в Алтайском крае и решить вопрос с затянувшейся экспертизой, поскольку на трех объектах она идет уже три месяца.