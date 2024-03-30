Шойгу проверил предприятия ОПК в Алтайском крае
Министру обороны доложили о производстве вооружений в регионе
30 марта 2024, 14:20, ИА Амител
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае, сообщили в телеграм-канале военного ведомства.
В частности, генерал армии проинспектировал производство сложных комплектующих на заводе, который выпускает составные части к различным боеприпасам и патронным лентам.
Руководитель предприятия доложил министру, что с 2022 года здесь увеличили объем выпускаемой продукции в 3,5 раза, а численность сотрудников выросла вдвое, более чем на 1600 человек. Также на заводе развивается производственная база, запускаются новые участки, открылся учебный центр.
Сергей Шойгу потребовал ускорить строительство новых производственных площадей в Алтайском крае и решить вопрос с затянувшейся экспертизой, поскольку на трех объектах она идет уже три месяца.
14:56:45 30-03-2024
На то и судак чтобы жирный карась (предприниматель) не дремал. Эти предприниматели не напрягаются, жрут как не в себя и скромно платят своим работникам при том что все работники перерабатываю сверх нормы.
19:12:54 30-03-2024
Реzидент (14:56:45 30-03-2024) На то и судак чтобы жирный карась (предприниматель) не дрема... там вообще беспредел
20:51:33 30-03-2024
Реzидент (14:56:45 30-03-2024) На то и судак чтобы жирный карась (предприниматель) не дрема... какой предприниматель на оборонном заводе? Он государственный должен быть.
22:48:59 30-03-2024
Упитанный какой начальник.
Работает не спеша, кушает в ресторанах и него всё хорошо.
Вот так их, надо бы по раньше и почаще заезжать к нам. Войенные ждут снаряды, а здесь все тихо и не спеша.
Разгильдяйство.
23:00:53 30-03-2024
Вы лучше посмотрите утром на каких авто рукойводители приезжают на работу и для интереса узнайте зп фрезеровщика или токаря . Если кто и получает норм это единици. Знаю непонаслышке. Молодежь приходит и думает, а зачем мне это?
08:05:03 31-03-2024
Во времена Иосифа Виссарионовича... Что бы было если бы приехал Берия... Даже сейчас подумать страшно...
10:03:51 31-03-2024
кадры решают всё, а где специалисты в том же проектировании?
10:48:59 31-03-2024
Просто у человека обмен веществ нарушен. Но это исправимо, например, на СВО или на Колыме. Пока можно выбрать. А можно просто людям, которые работают, платить достойную з/п.
00:32:03 01-04-2024
А что за бородач с пивным животиком на фото? Кто такой?