Такой день. Снег, ветер, метели и лидер алтайского медиарейтинга за 2023 год

О главных событиях Алтайского края за 9 февраля

09 февраля 2024, 23:50, ИА Амител

Заснеженные горы / Фото: unsplash.com

Метели и сильный ветер накрыли Алтайский край 9 февраля. На некоторое время трассы пришлось перекрыть, а на дорогах успело произойти несколько жестких ДТП.

Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев возглавил рейтинг предпринимателей Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2023 году.

К выборам президента в марте 2024 года официально допустили четырех кандидатов: действующего главу государства Владимира Путина и трех представителей парламентских партий: либерал-демократа Леонида Слуцкого (кстати, накануне посетившего Барнаул), коммуниста Николая Харитонова и представителя "Новых людей" Владислава Даванкова. Никто из малых партий и самовыдвиженцев (кроме, понятно, Владимира Путина), не смог собрать нужное число подписей. Был ли шанс пройти отбор ЦИК у либерала Бориса Надеждина и остальных кандидатов и какие задачи они на самом деле выполняют в этой избирательной кампании, обсудили эксперты и политологи во время круглого стола, который прошел в Общественной палате Алтайского края.

Заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев самостоятельно принял решение уйти с поста. Его обязанности передали первому вице-мэру Андрею Федорову.