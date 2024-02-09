Такой день. Снег, ветер, метели и лидер алтайского медиарейтинга за 2023 год
О главных событиях Алтайского края за 9 февраля
09 февраля 2024, 23:50, ИА Амител
Метели и сильный ветер накрыли Алтайский край 9 февраля. На некоторое время трассы пришлось перекрыть, а на дорогах успело произойти несколько жестких ДТП.
Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев возглавил рейтинг предпринимателей Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2023 году.
К выборам президента в марте 2024 года официально допустили четырех кандидатов: действующего главу государства Владимира Путина и трех представителей парламентских партий: либерал-демократа Леонида Слуцкого (кстати, накануне посетившего Барнаул), коммуниста Николая Харитонова и представителя "Новых людей" Владислава Даванкова. Никто из малых партий и самовыдвиженцев (кроме, понятно, Владимира Путина), не смог собрать нужное число подписей. Был ли шанс пройти отбор ЦИК у либерала Бориса Надеждина и остальных кандидатов и какие задачи они на самом деле выполняют в этой избирательной кампании, обсудили эксперты и политологи во время круглого стола, который прошел в Общественной палате Алтайского края.
Заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев самостоятельно принял решение уйти с поста. Его обязанности передали первому вице-мэру Андрею Федорову.
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