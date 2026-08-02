Такой день. День ВДВ и обновленные правила ОСАГО
О главных событиях на Алтае за 2 августа
02 августа 2026, 23:30, ИА Амител
Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
- В Алтайском крае, как и во всей России, 2 августа отметили День ВДВ. Власти региона поздравили жителей с праздником. В Барнауле организовали торжественный митинг на Аллее Героев, участники которого почтили память погибших десантников 6-й роты.
- С 1 августа в России начали действовать обновленные правила обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), утвержденные Центробанком РФ.
- В Алтайском крае с 3 по 5 августа ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.
- В Заринском районе Алтайского края возобновили транспортное сообщение между селами Новомоношкино, Смирново, Новокопылово и городом Заринском.
- Ольга Бузова приехала с концертом в Яровое. Об отдыхе и прошедшем выступлении она рассказала в соцсетях.
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