В Алтайском крае восстановили маршрут между тремя селами и Заринском
Для его работы выделили 1,7 млн рублей
02 августа 2026, 13:05, ИА Амител
В Заринском районе Алтайского края возобновили транспортное сообщение между селами Новомоношкино, Смирново и Новокопылово и городом Заринском. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса региона.
В крае снова будет работать маршрут № 111А Заринск — Новомоношкино. Ранее перевозки по нему не осуществлялись из-за отсутствия транспортных компаний, готовых взять на себя его обслуживание.
«Учитывая высокую социальную значимость направления — необходимость доступа жителей сел к социальным, медицинским учреждениям и вокзалам Заринска — правительством Алтайского края было принято решение о переводе маршрута на регулируемый тариф, что позволяет компенсировать часть расходов перевозчику», — передает пресс-служба.
На линии начнет работать один автобус малого класса. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и четвергам:
- отправление из Новомоношкино — в 07:00;
- отправление из Заринска — в 14:00.
Для работы маршрута выделили 1,7 млн рублей из краевого бюджета.
14:04:53 04-08-2026
маршрут хороший, но мой 30-летний опыт работы на пригородных маршрутах подсказывает , отправление из города 14-00 очень рано, в 16-00 будет актуальнее.