Для его работы выделили 1,7 млн рублей

02 августа 2026, 13:05, ИА Амител

Пассажиры автобуса № 111А / Фото: Минтранс Алтайского края

В Заринском районе Алтайского края возобновили транспортное сообщение между селами Новомоношкино, Смирново и Новокопылово и городом Заринском. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса региона.

В крае снова будет работать маршрут № 111А Заринск — Новомоношкино. Ранее перевозки по нему не осуществлялись из-за отсутствия транспортных компаний, готовых взять на себя его обслуживание.

«Учитывая высокую социальную значимость направления — необходимость доступа жителей сел к социальным, медицинским учреждениям и вокзалам Заринска — правительством Алтайского края было принято решение о переводе маршрута на регулируемый тариф, что позволяет компенсировать часть расходов перевозчику», — передает пресс-служба.

На линии начнет работать один автобус малого класса. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и четвергам:

отправление из Новомоношкино — в 07:00;

отправление из Заринска — в 14:00.

Для работы маршрута выделили 1,7 млн рублей из краевого бюджета.