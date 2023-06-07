Такой день. Змея в "Изумрудном" и огромный лесной пожар

Главные новости в Алтайском крае 7 июня

07 июня 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В парке "Изумрудный" поздно вечером 6 июня змея напала на ребёнка. Как рассказал руководитель парка Владислав Вакаев, предположительно, укусила посетителя гадюка. Пострадавшего направили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

В Егорьевском районе Алтайского края разгорелся большой лесной пожар.

По данным спасателей, площадь распространения огня составляет примерно 100 гектар.

К тушению привлекли 87 человек, 40 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Алтайскому краю привлечено 32 человека личного состава и 10 единиц техники. К месту направили авиацию.

Барнаульцы пожаловались на новые остановки общественного транспорта с прозрачной крышей.

По словам горожан, такие павильоны защищают от дождя и ветра, но не от палящего солнца.