Терапевт рассказала, как проявляется смертельно опасный вирус Бурбон
Заболевание сопровождается неспецифическими симптомами
03 августа 2026, 12:17, ИА Амител
Обнаруженный в США вирус Бурбон может представлять серьезную опасность для человека, однако на сегодняшний день специфического лечения и вакцины против него не существует. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Ранее в штате Нью-Йорк впервые подтвердили случай заражения вирусом Бурбон — редкой инфекцией, переносчиками которой являются собачьи клещи. Свое название вирус получил в честь округа Бурбон в американском штате Канзас, где его впервые выявили в 2014 году.
«Вирус Бурбон — это РНК-вирус, который переносится клещами. Конкретно одним клещом, живущим в Америке. Пока непонятно, были ли подобные случаи до 2014 года, их могли, например, не связывать с укусом клеща. Ученые сейчас разбираются в этом вопросе. Дело в том, что нет специфических признаков этого заболевания. С 2014 года подтверждено всего шесть случаев, два — смертельных», — пояснила специалист.
По словам врача, заболевание сопровождается неспецифическими симптомами.
«Лихорадка, повышенная температура тела, слабость, тошнота, отсутствие аппетита, сыпь на теле, головная боль. В основном лечение симптоматическое, вакцины пока нет», — отметила Чернышова.
12:25:52 03-08-2026
Ничего не могу сказать про вирус бурбон, это ведь не коронавирус...
Но у меня вопрос, почему врач считает, что "Лихорадка, повышенная температура тела, слабость, тошнота, отсутствие аппетита, сыпь на теле, головная боль" - это неспецифические симптомы?