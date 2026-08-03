Заболевание сопровождается неспецифическими симптомами

03 августа 2026, 12:17, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Обнаруженный в США вирус Бурбон может представлять серьезную опасность для человека, однако на сегодняшний день специфического лечения и вакцины против него не существует. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Ранее в штате Нью-Йорк впервые подтвердили случай заражения вирусом Бурбон — редкой инфекцией, переносчиками которой являются собачьи клещи. Свое название вирус получил в честь округа Бурбон в американском штате Канзас, где его впервые выявили в 2014 году.

«Вирус Бурбон — это РНК-вирус, который переносится клещами. Конкретно одним клещом, живущим в Америке. Пока непонятно, были ли подобные случаи до 2014 года, их могли, например, не связывать с укусом клеща. Ученые сейчас разбираются в этом вопросе. Дело в том, что нет специфических признаков этого заболевания. С 2014 года подтверждено всего шесть случаев, два — смертельных», — пояснила специалист.

По словам врача, заболевание сопровождается неспецифическими симптомами.