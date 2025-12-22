Топ-менеджер холдинга "Алтайлес" оценил Changan CS75 Plus от Автоцентра АНТ на дорогах

Опытный автомобилист Валерий Савин проверил возможности кроссовера в городе, на трассе и за ее пределами

22 декабря 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFGgULZE

Валерий Савин и Changan CS75 Plus у Автоцентра АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева

Директор по лесному хозяйству холдинга "Алтайлес" Валерий Савин постоянно в разъездах: по Барнаулу, по трассам Алтайского края, по лесным дорогам. За месяц пробег легко доходит до 5-10 тысяч километров, ведь предприятия холдинга разбросаны по разным районам края, а самая дальняя точка – около 450 км от Барнаула. При этом Валерий Савин не просто много ездит по работе, тюнинг авто – его хобби, поэтому он внимательно относится к технике и хорошо знает, на что именно нужно обращать внимание при выборе машины. Поэтому к тест-драйву Changan CS75 Plus ("Чанган СиЭс 75 Плюс") в Автоцентре АНТ он подошел прагматично – оценивал, насколько кроссовер подходит для разных сценариев эксплуатации, в том числе зимой и вне асфальта, и удобно ли в нем проводить много часов в дороге. И уже поделился впечатлениями.

Если вы тоже хотите испытать современный кроссовер в деле – приходите на тест-драйв в Автоцентр АНТ.

Дизайн с характером

Changan CS75 Plus – популярный среднеразмерный кроссовер с яркой внешностью. Решетка радиатора с объемным рисунком, узкая LED*-оптика и особенный "взгляд" фар – машина выглядит современно и немного хищно. 19-дюймовые легкосплавные диски добавляют образу статуса и динамики. Длина модели – 4710 мм, ширина – 1865 мм, колесная база – 2710 мм.

Автомобиль доступен в четырех цветах и трех комплектациях на выбор.

Салон кроссовера выглядит просторно и стильно. Двухцветная отделка, продуманная эргономика, удобные кресла с хорошей боковой поддержкой – все настроено на то, чтобы водитель и пассажиры не уставали даже после нескольких часов за рулем.

«Салон мне понравился – просторный и с удобными сиденьями. Обшивка выглядит достойно, все сделано аккуратно, думаю, будет хорошо "носиться"», – сказал Валерий Савин.

Валерий Савин и Changan CS75 Plus / Фото: Татьяна Алдабаева

Уверенная динамика и понятное управление

Линейка силовых агрегатов Changan CS75 Plus включает два бензиновых турбомотора, работающих на 92-м топливе – 1,5 TGDI и усовершенствованный 2.0 TGDI. Производитель делает акцент на сочетании производительности и экономичности, а старшая версия развивает мощность до 233 л. с. и крутящий момент 300 Нм, доступный уже при 1900 об/мин.

В паре с ними работает классический восьмиступенчатый автомат Aisin* – плавный, предсказуемый и быстрый. Для тех, кто много ездит, это важный момент: коробка не "дергает", вовремя подбирает передачи, позволяет спокойно ускоряться и уверенно обгонять.

По словам Валерия Савина, тормоза и подвеска у кроссовера ведут себя так, как и ждешь от современного городского автомобиля: ехать удобно и в плотном городском потоке, и по трассе.

Управляемость вне асфальта тоже вполне уверенная.

«Можно смело съехать с дороги, проехать участок с небольшим бездорожьем, добраться до нужной площадки. Конечно, это не профессиональный внедорожник и требовать от него того же не надо, но в рамках своего класса автомобиль справляется достойно», – пояснил директор по лесному хозяйству "Алтайлеса".

Валерий Савин и Changan CS75 Plus / Фото: Татьяна Алдабаева

Цифровые помощники водителя

Один из главных акцентов кроссовера – современная "цифра" в салоне. Большой сенсорный дисплей 12,3 дюйма управляет мультимедиа и основными функциями. Поддержка CarPlay* облегчает жизнь тем, кто часто в пути: навигация, музыка, мессенджеры – все выводится на экран, не нужно тянуться к телефону и отвлекаться.

«Дисплей на весь экран – здорово и очень удобно. Можно ехать и спокойно работать: не тянуться к телефону, не отвлекаться от дороги, а делать все прямо здесь. И навигация, и мессенджеры – все под рукой», – уточнил Валерий Савин.И добавил, что ему понравилось и решение с отдельным экраном для переднего пассажира: тот может выбрать маршрут у себя и перекинуть навигацию на водительский дисплей.

Дополняют список оснащения проекция, акустическая система (в зависимости от комплектации – шесть или восемь динамиков) и три USB*-порта – один спереди и два сзади.

Вот что было непривычно для Валерия Савина, так это отсутствие физических кнопок и "крутилок". Впрочем, это тоже вопрос времени – как правило, водители быстро осваивают новый формат навигации.

Салон Changan CS75 Plus / Фото: Татьяна Алдабаева

Умная парковка

Еще один момент, который важен при частых поездках по городу и по незнакомым площадкам, – это обзор и помощь при маневрах. Валерий Савин сравнил привычные сценарии вождения "до" и "после" появления современных систем.

«Теперь нет необходимости заранее выходить из машины и "на глаз" запоминать, где стоит столбик или торчит бордюр: система показывает все, что происходит вокруг автомобиля, и мозг уже не перегружен лишними проверками перед каждым маневром. Сел, посмотрел в зеркала, на картинку – и спокойно припарковался», – отметил директор.

С учетом пробегов и маршрутов Валерия Савина его оценка выглядит показательнее любой "сухой" таблицы характеристик. По итогам тест-драйва он назвал Changan CS75 Plus удобным, просторным, современным кроссовером, который подходит тем, кто много ездит по городу, трассе и иногда по грунтовке.

Просторный салон, продуманная эргономика, комфортная подвеска и современная "начинка" делают поездки менее утомительными и более безопасными.

А если вы хотите проверить, насколько кроссовер подходит лично вам, – записывайтесь на тест-драйв в Автоцентре АНТ и испытайте Changan CS75 Plus на своих маршрутах.

Changan CS75 Plus у Автоцентра АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева

Автоцентр АНТ

Адрес: Барнаул, Павловский тракт 249е (рядом с ТРЦ "Европа")

Тел: +7 (3852) 28-22-22

Время работы: пн-пт – 08:00-19:00, сб-вс – 09:00-17:00

Сайт*LED ("ЭлЭйДи"); Aisin ("Айсин"); CarPlay ("КарПлей"); USB ("ЮЭсБи")

ООО АНТ Импорт

Реклама