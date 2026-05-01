Короткие майские и работа без паузы. Как бизнес и жители Барнаула проведут праздники

Рестораны ждут наплыва гостей, компании уходят в онлайн, а туристы выбирают между Алтаем и морем

01 мая 2026, 06:55, ИА Амител

Туристы на отдыхе на Алтае / Фото: создано в нейросети ChatGPT

В 2026 году майские праздники оказались короче обычного — всего по три выходных дня. Несмотря на это, бизнес не планирует снижать активность, а жители региона — полностью отказываться от отдыха. Подробности — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Общепит усиливает работу

В Барнауле к праздникам активно готовится сфера гостеприимства. В городе открываются летние веранды, в том числе на улице Мало-Тобольской, запускаются обновленные проекты, а рестораны рассчитывают на дополнительную выручку.

Управляющий партнер сети кафе "Лао Ли" Леонид Пятильройд отметил, что заведения будут работать в усиленном режиме.

«Мы как компания будем работать и между майскими, и во время майских, потому что предоставляем востребованную услугу. Люди гуляют, им хочется зайти перекусить, отдохнуть», — сказал он.

По его словам, руководство остается на связи даже в праздники, а штат, наоборот, усиливают.

«Линейный персонал мы не отпускаем, наоборот, будем увеличивать количество сотрудников, потому что в дни массовых мероприятий поток гостей выше», — пояснил Пятильройд.

Бизнес уходит в гибкий формат

Компании вне сферы досуга выбирают компромисс: часть сотрудников отдыхает, часть работает онлайн.

Основатель компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова рассказала, что бизнес старается сохранить баланс.

«На майские люди хотят отдыхать, куда-то уехать. Мы снизили нагрузку, часть встреч перевели в онлайн, при этом отделы продаж продолжают работать», — отметила она.

По ее словам, гибкий формат даже повышает эффективность.

«Когда отпускаешь сотрудников, KPI иногда растет. Люди стараются показать результат даже в онлайн-режиме», — добавила эксперт.

Алтай — красиво, но дорого

Почти половина барнаульцев, по данным SuperJob, не планирует уезжать из города. Среди популярных форматов отдыха — поездки на природу, рыбалка и визиты к родственникам.

При этом поток туристов на Алтай меняется. Руководитель компании "Трофеи Алтая" Екатерина Наумова отметила, что гостей из соседних регионов стало меньше.

«Раньше приезжали в основном из Новосибирска и Кузбасса, сейчас больше туристов из центральной части страны», — рассказала она.

По ее словам, отдых в республике остается востребованным, но дорогим.

«На майские можно забронировать номер в пятизвездочном отеле от 25 тысяч рублей в сутки с завтраками. После праздников цены снижаются примерно на 10–15%», — пояснила эксперт.

Она добавила, что весной туристов привлекают природные локации.

«Сейчас открылась навигация на Телецком озере, можно увидеть водопады — они особенно полноводные. В Майминском и Чемальском районах цветет маральник. Есть и активный отдых — трекинг, квадроциклы, конные прогулки», — сказала Наумова.

Алтай не в топе направлений

Несмотря на интерес к региону, Алтай не вошел в топ-5 популярных направлений внутреннего туризма на майские. Лидируют Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. Среди зарубежных поездок россияне чаще выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Бали и Грузию. Тем не менее для бизнеса и жителей Алтайского края майские праздники остаются временем, когда приходится совмещать отдых и работу — пусть и в более гибком формате.