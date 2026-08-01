НОВОСТИОбщество

Ученые нашли в России новый минерал, который стоит дороже золота

Находка — своего рода "химический архив земной коры"

01 августа 2026, 11:47, ИА Амител

Россыпное золото / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru
Россыпное золото / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Ученые обнаружили в России ранее неизвестный науке минерал. Об этом сообщили РИА Новости в Минобрнауки.

Минерал нашли на Кировском руднике Хибинского массива. В исследованиях участвовали специалисты Кольского научного центра РАН, Санкт‑Петербургского государственного университета и Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана.

Новому минералу дали название "Кольский ашкрофтин". В его составе — иттрий (редкоземельный элемент), а также кремний, калий, натрий, кальций, марганец и фтор. В Минобрнауки подчеркнули, что такой кристалл — своего рода химический архив земной коры: в одном образце собрана целая таблица Менделеева.

Особую ценность находке придает не только богатый состав, но и структура: она относится к числу самых сложных среди всех известных науке минеральных структур. По данным ведомства, даже налет на породе стоит около 145 долларов за миллиметр — это существенно дороже золота.

Для сравнения: классический ашкрофтин — редкий хрупкий силикат розоватого оттенка. Его крупнейшее месторождение расположено в Гренландии, также минерал встречается в Канаде и Италии.

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НОВОСТИОбщество

Россия Ученые
       

Комментарии 8

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Гость

14:02:13 01-08-2026

Мифрил?

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Гость

14:56:18 01-08-2026

Гость (14:02:13 01-08-2026) Мифрил? ... Скоро, значит, до Барлога докопаться.

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Гость

19:40:12 01-08-2026

Гость (14:56:18 01-08-2026) Скоро, значит, до Барлога докопаться.... БаЛРог, к гоблинам!

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Светослав

19:09:58 01-08-2026

Может инвалидам и пенсионерам перепадёт что-нибудь из бюджета, ведь недра и полезные ископаемые принадлежат всему народу РФ по Конституции РФ.

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Гость

07:35:53 02-08-2026

Светослав (19:09:58 01-08-2026) Может инвалидам и пенсионерам перепадёт что-нибудь из бюджет...
Вся жизнь впереди - надейся и жди! Сказочник. Как, прожив почти всю жизнь, можно верить в содержание двух сборников сказок? Древних еврейских и современных российских? У Шарля Перро в сказках больше правды.

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Гость

19:40:39 01-08-2026

Если это НОВЫЙ минерал, откуда учОные згают его цену.

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Пузырек

09:55:07 02-08-2026

Одного меня удивила стоимоть - за миллиметр? Это как?

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Гость

20:10:40 02-08-2026

Какой миллиметр? Квадратный? Кубический? Может погонный?

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