Ученые нашли в России новый минерал, который стоит дороже золота

Находка — своего рода "химический архив земной коры"

01 августа 2026, 11:47, ИА Амител

Россыпное золото / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Ученые обнаружили в России ранее неизвестный науке минерал. Об этом сообщили РИА Новости в Минобрнауки.

Минерал нашли на Кировском руднике Хибинского массива. В исследованиях участвовали специалисты Кольского научного центра РАН, Санкт‑Петербургского государственного университета и Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана.

Новому минералу дали название "Кольский ашкрофтин". В его составе — иттрий (редкоземельный элемент), а также кремний, калий, натрий, кальций, марганец и фтор. В Минобрнауки подчеркнули, что такой кристалл — своего рода химический архив земной коры: в одном образце собрана целая таблица Менделеева.

Особую ценность находке придает не только богатый состав, но и структура: она относится к числу самых сложных среди всех известных науке минеральных структур. По данным ведомства, даже налет на породе стоит около 145 долларов за миллиметр — это существенно дороже золота.

Для сравнения: классический ашкрофтин — редкий хрупкий силикат розоватого оттенка. Его крупнейшее месторождение расположено в Гренландии, также минерал встречается в Канаде и Италии.