Ужин из сибаса на теплоходе по Москве-реке обошелся туристам в 16,5 тысячи рублей

Пассажиры пожаловались на скрытые платежи

30 июля 2026, 23:28, ИА Амител

Блюда из рыбы / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Туристы пожаловались на неожиданно крупный счет за ужин на борту теплохода "Роза ветров". Как сообщает Telegram‑канал "Shot Проверка", прогулка по Москве‑реке вместе с дополнительными тратами вылилась для пары в 21 тысячу рублей.

Александра, одна из туристок, рассказала изданию, что они с молодым человеком купили билеты на речную прогулку по Москве‑реке — по 1400 рублей с каждого. Уже на борту пару настойчиво пригласили в ресторан и порекомендовали заказать сибаса и креветки на гриле.

В итоге за два блюда туристам выставили счет на 16,5 тысячи рублей. Оказалось, что стоимость рассчитывали исходя из цены за каждые 100 граммов морепродуктов. При этом, по словам пассажиров, в меню не было указано, что цена идет за 100 граммов. Кроме того, к счету добавили сервисный сбор — 10%.

При этом оплатить картой гостям не разрешили: сотрудники сослались на неработающий терминал. В результате Александра перевела официанту 11 тысяч рублей, а оставшуюся сумму пара отдала наличными. Чек туристам не выдали. С учетом билетов на прогулку и фотографии за 1300 рублей вся поездка обошлась россиянам в 21 тысячу рублей.