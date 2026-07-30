Ужин из сибаса на теплоходе по Москве-реке обошелся туристам в 16,5 тысячи рублей
Пассажиры пожаловались на скрытые платежи
30 июля 2026, 23:28, ИА Амител
Туристы пожаловались на неожиданно крупный счет за ужин на борту теплохода "Роза ветров". Как сообщает Telegram‑канал "Shot Проверка", прогулка по Москве‑реке вместе с дополнительными тратами вылилась для пары в 21 тысячу рублей.
Александра, одна из туристок, рассказала изданию, что они с молодым человеком купили билеты на речную прогулку по Москве‑реке — по 1400 рублей с каждого. Уже на борту пару настойчиво пригласили в ресторан и порекомендовали заказать сибаса и креветки на гриле.
В итоге за два блюда туристам выставили счет на 16,5 тысячи рублей. Оказалось, что стоимость рассчитывали исходя из цены за каждые 100 граммов морепродуктов. При этом, по словам пассажиров, в меню не было указано, что цена идет за 100 граммов. Кроме того, к счету добавили сервисный сбор — 10%.
При этом оплатить картой гостям не разрешили: сотрудники сослались на неработающий терминал. В результате Александра перевела официанту 11 тысяч рублей, а оставшуюся сумму пара отдала наличными. Чек туристам не выдали. С учетом билетов на прогулку и фотографии за 1300 рублей вся поездка обошлась россиянам в 21 тысячу рублей.
23:32:28 30-07-2026
У Сурового про сибаса песня была в тему. Хотя с корабля это сделать сложнее конечно
06:05:25 31-07-2026
А на чай не потребовали ещё тыщ пять?
08:44:38 31-07-2026
ДМВ (06:05:25 31-07-2026) А на чай не потребовали ещё тыщ пять?... 10%
06:16:19 31-07-2026
Бизнес по русски..
07:23:32 31-07-2026
меня бы смутило еще на этапе - два раза по 1400 за покататься по речке, из которой канализацией пахнет
08:44:55 31-07-2026
Трагати (07:23:32 31-07-2026) меня бы смутило еще на этапе - два раза по 1400 за покатать... романтика...
10:42:23 31-07-2026
Гость (08:44:55 31-07-2026) романтика......
старое-доброе правило 100 долларов
09:13:00 31-07-2026
А они рассчитывали за 1500 поиметь сибаса с креветками?
11:06:08 31-07-2026
скорее всего там и не сибас был а отмоченная в уксусе селедка за рубль-двадцать. Кто им сибас туда потащит и где его хранить и разделывать там будет
11:31:11 31-07-2026
Понты до добра не доводят. Дома что не поели? Меня на прогулке по Москва-реке со шлюзованием никто насильно в ресторан не усадил... 3500 на двоих