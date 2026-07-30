НОВОСТИОбщество

Ужин из сибаса на теплоходе по Москве-реке обошелся туристам в 16,5 тысячи рублей

Пассажиры пожаловались на скрытые платежи

30 июля 2026, 23:28, ИА Амител

Блюда из рыбы / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Блюда из рыбы / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Туристы пожаловались на неожиданно крупный счет за ужин на борту теплохода "Роза ветров". Как сообщает Telegram‑канал "Shot Проверка", прогулка по Москве‑реке вместе с дополнительными тратами вылилась для пары в 21 тысячу рублей.

Александра, одна из туристок, рассказала изданию, что они с молодым человеком купили билеты на речную прогулку по Москве‑реке — по 1400 рублей с каждого. Уже на борту пару настойчиво пригласили в ресторан и порекомендовали заказать сибаса и креветки на гриле.

В итоге за два блюда туристам выставили счет на 16,5 тысячи рублей. Оказалось, что стоимость рассчитывали исходя из цены за каждые 100 граммов морепродуктов. При этом, по словам пассажиров, в меню не было указано, что цена идет за 100 граммов. Кроме того, к счету добавили сервисный сбор — 10%.

При этом оплатить картой гостям не разрешили: сотрудники сослались на неработающий терминал. В результате Александра перевела официанту 11 тысяч рублей, а оставшуюся сумму пара отдала наличными. Чек туристам не выдали. С учетом билетов на прогулку и фотографии за 1300 рублей вся поездка обошлась россиянам в 21 тысячу рублей.

Ресторан / Изображение сгенерировано

Россиянам разъяснили право на компенсацию при отравлении в ресторане

На практике суды взыскивают не только стоимость блюда и расходы по чекам на лекарства, но и утраченный заработок за дни нетрудоспособности
НОВОСТИОбщество

Москва рыба реки
       

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

23:32:28 30-07-2026

У Сурового про сибаса песня была в тему. Хотя с корабля это сделать сложнее конечно

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

06:05:25 31-07-2026

А на чай не потребовали ещё тыщ пять?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:44:38 31-07-2026

ДМВ (06:05:25 31-07-2026) А на чай не потребовали ещё тыщ пять?... 10%

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

06:16:19 31-07-2026

Бизнес по русски..

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Трагати

07:23:32 31-07-2026

меня бы смутило еще на этапе - два раза по 1400 за покататься по речке, из которой канализацией пахнет

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:44:55 31-07-2026

Трагати (07:23:32 31-07-2026) меня бы смутило еще на этапе - два раза по 1400 за покатать... романтика...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Трагати

10:42:23 31-07-2026

Гость (08:44:55 31-07-2026) романтика......
старое-доброе правило 100 долларов

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дед Щукарь

09:13:00 31-07-2026

А они рассчитывали за 1500 поиметь сибаса с креветками?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:08 31-07-2026

скорее всего там и не сибас был а отмоченная в уксусе селедка за рубль-двадцать. Кто им сибас туда потащит и где его хранить и разделывать там будет

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:11 31-07-2026

Понты до добра не доводят. Дома что не поели? Меня на прогулке по Москва-реке со шлюзованием никто насильно в ресторан не усадил... 3500 на двоих

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров