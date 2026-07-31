В Алтайском крае ищут подрядчика для ремонта федеральной трассы за 327,7 млн рублей

Завершить все работы победитель аукциона должен до 30 сентября 2028 года

31 июля 2026, 07:36, ИА Амител

Ремонт дороги на подъезде к селу Яново / Фото: amic.ru

В Алтайском крае объявили поиск подрядчика для ремонта десятикилометрового участка федеральной трассы А-321 Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан. На выполнение работ готовы направить 327,7 млн рублей. Соответствующий аукцион разместило ФКУ "Сибуправтодор" на портале ЕИС "Закупки".

Согласно документации, ремонт пройдет на участке с 132-го по 142-й километр автодороги. Подрядчику предстоит выполнить земляные работы, обновить дорожную одежду, укрепить обочины, отремонтировать водопропускные трубы, заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части, установить новые дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанести разметку.

Завершить все работы победитель аукциона должен до 30 сентября 2028 года.

Контракт также предусматривает гарантийные обязательства на выполненные работы. В зависимости от их вида гарантийный срок составит от одного года до десяти лет.

Прием заявок на участие в электронном аукционе продлится до 19 августа 2026 года. Итоги торгов планируется подвести 26 августа.