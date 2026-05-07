В Барнауле 7 и 8 мая перекроют несколько дорог для подготовки ко Дню Победы
Автовладельцев попросили заранее убрать машины из зон, на которых ограничат движения
07 мая 2026, 06:30, ИА Амител
В Барнауле 7 и 8 мая в рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет ограничено движение на пяти участках дорог, сообщает мэрия.
«Уважаемые участники дорожного движения, в целях общественной безопасности и безопасности дорожного движения просим вас заблаговременно убрать свои транспортные средства из зон, на которых запланировано прекращение движения транспорта», - обратилась администрация города к автовладельцам.
Ограничат движение:
- на проезжей части переулка Почтового - от здания № 1 до здания № 3 в микрорайоне Затон (7 мая с 13:30 до 15:30);
- по всей ширине проезда - от здания № 14а, к2 по улице Новосибирской до дома № 16в по улице Новосибирской в микрорайоне Новосиликатный (7 мая с 16:00 до 20:00);
- на нечетной проезжей части проспекта Ленина - от ул.Молодежной до улицы Димитрова (7 мая с 18:00 до 21:00);
- на подъездных путях к площади - в районе муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры "Южный" по адресу: улица Чайковского, 21 (с 10:00 8 мая до 14:00 10 мая);
- по всей ширине проезжей части площади 5 Гвардейской Дивизии - от улицы Западной 5-й до улицы 80 Гвардейской Дивизии (с 09:00 8 мая до 14:00 13 мая).
Ранее в мэрии рассказали, какие дороги перекроют в Барнауле 9 мая — на время празднования Дня Победы.
Комментарии 0