Автовладельцев попросили заранее убрать машины из зон, на которых ограничат движения

07 мая 2026, 06:30, ИА Амител

День Победы / Фото: amic.ru

В Барнауле 7 и 8 мая в рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет ограничено движение на пяти участках дорог, сообщает мэрия.

«Уважаемые участники дорожного движения, в целях общественной безопасности и безопасности дорожного движения просим вас заблаговременно убрать свои транспортные средства из зон, на которых запланировано прекращение движения транспорта», - обратилась администрация города к автовладельцам.

Ограничат движение:

на проезжей части переулка Почтового - от здания № 1 до здания № 3 в микрорайоне Затон (7 мая с 13:30 до 15:30);

по всей ширине проезда - от здания № 14а, к2 по улице Новосибирской до дома № 16в по улице Новосибирской в микрорайоне Новосиликатный (7 мая с 16:00 до 20:00);

на нечетной проезжей части проспекта Ленина - от ул.Молодежной до улицы Димитрова (7 мая с 18:00 до 21:00);

на подъездных путях к площади - в районе муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры "Южный" по адресу: улица Чайковского, 21 (с 10:00 8 мая до 14:00 10 мая);

по всей ширине проезжей части площади 5 Гвардейской Дивизии - от улицы Западной 5-й до улицы 80 Гвардейской Дивизии (с 09:00 8 мая до 14:00 13 мая).

Ранее в мэрии рассказали, какие дороги перекроют в Барнауле 9 мая — на время празднования Дня Победы.