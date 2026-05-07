В Барнауле на 16 маршрутах изменится движение 7 и 8 мая во время подготовки ко Дню Победы
В связи с перекрытием нескольких участков дорог
07 мая 2026, 07:20, ИА Амител
Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле 7 и 8 мая перекроют некоторые участки дорог для подготовки ко Дню Победы. В связи с этим изменится движение на нескольких маршрутах общественного транспорта, сообщает мэрия.
По маршрутам № 6, 25, 27, 41, 70р, 144:
- в прямом направлении: проспект Ленина - улица Молодежная - проспект Социалистический - улица Димитрова - проспект Ленина, далее по маршрутам;
- в обратном направлении: без изменения.
По маршрутам № 1, 10, 20, 35, 53, 55, 109, 109оп, 110, троллейбусному № 7:
- при движении в сторону площади им. В.Н.Баварина: проспект Ленина - улица Молодежная - проспект Комсомольский - улица Димитрова - проспект Ленина, далее по маршрутам;
- в обратном направлении: без изменения.
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08:09:06 07-05-2026
А 9 мая как перекрывать будут?
08:37:18 07-05-2026
Гость (08:09:06 07-05-2026) А 9 мая как перекрывать будут?... Как всегда. Али понаехавший?
09:55:06 07-05-2026
Да конечно, Джо Дассен, там столько медляков