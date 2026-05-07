В связи с перекрытием нескольких участков дорог

07 мая 2026, 07:20, ИА Амител

Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле 7 и 8 мая перекроют некоторые участки дорог для подготовки ко Дню Победы. В связи с этим изменится движение на нескольких маршрутах общественного транспорта, сообщает мэрия.

По маршрутам № 6, 25, 27, 41, 70р, 144:

в прямом направлении: проспект Ленина - улица Молодежная - проспект Социалистический - улица Димитрова - проспект Ленина, далее по маршрутам;

в обратном направлении: без изменения.

По маршрутам № 1, 10, 20, 35, 53, 55, 109, 109оп, 110, троллейбусному № 7: