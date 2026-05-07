НОВОСТИТранспорт

В Барнауле на 16 маршрутах изменится движение 7 и 8 мая во время подготовки ко Дню Победы

В связи с перекрытием нескольких участков дорог

07 мая 2026, 07:20, ИА Амител

Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле 7 и 8 мая перекроют некоторые участки дорог для подготовки ко Дню Победы. В связи с этим изменится движение на нескольких маршрутах общественного транспорта, сообщает мэрия.

По маршрутам № 6, 25, 27, 41, 70р, 144:

  • в прямом направлении: проспект Ленина - улица Молодежная - проспект Социалистический - улица Димитрова - проспект Ленина, далее по маршрутам;
  • в обратном направлении: без изменения.

По маршрутам 1, 10, 20, 35, 53, 55, 109, 109оп, 110, троллейбусному № 7:

  • при движении в сторону площади им. В.Н.Баварина: проспект Ленина - улица Молодежная - проспект Комсомольский - улица Димитрова - проспект Ленина, далее по маршрутам;
  • в обратном направлении: без изменения.
Празднование 9 Мая в Барнауле / Фото: amic.ru

Концерты, выставки и салюты. Какие мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут в Барнауле

Праздничные события начнутся 6 мая и продлятся до 9 мая, охватив все районы города
НОВОСТИОбщество
Барнаул День Победы общественный транспорт
Читайте также в сюжете: День Победы
       

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

08:09:06 07-05-2026

А 9 мая как перекрывать будут?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Внимательный из Б

08:37:18 07-05-2026

Гость (08:09:06 07-05-2026) А 9 мая как перекрывать будут?... Как всегда. Али понаехавший?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:06 07-05-2026

Да конечно, Джо Дассен, там столько медляков

  -8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров