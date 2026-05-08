В Барнауле в рамках акции "Сад памяти" высадили трехметровые ели

Деревья посадили в память о ветеранах и тружениках тыла

08 мая 2026, 19:00, ИА Амител

В Барнауле высадили ели / Фото: официальный сайт города Барнаула

8 мая в Нагорном парке Барнаула прошла акция "Сад памяти". Представители Общественной палаты города, Совета женщин при главе Барнаула и национально‑культурных объединений высадили трехметровые ели. Каждое дерево стало символом благодарности и уважения тем, кто одержал Победу в Великой Отечественной войне, рассказали на сайте официального сайта Барнаула.

Мероприятие прошло рядом со стелой "Барнаул — город трудовой доблести" — в память о ветеранах и тружениках тыла, отдавших жизнь и здоровье ради страны.

Председатель Общественной палаты Барнаула Борис Черниченко напомнил, что в 1930‑е годы город формировался как город‑сад. Сегодня многие гости краевой столицы отмечают его зелень и ухоженность.

«Сегодня акция "Сад памяти" первую очередь - это сохранение истории города и тех, кто жил и живет в нем. Деревья, посаженные нашими руками, школьниками, жителями и даже гостями создают атмосферу исторической памяти нашего города», - добавил Борис Черниченко.

Член Общественной палаты Евгений Носенко отметил, что "Сад памяти" — масштабная эколого‑патриотическая акция, которая проводится в России уже шесть лет. Ее главная цель — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом, кто погиб в годы войны. Участие в акции ко Дню Победы он назвал вдвойне почетным.

Валентина Косинова, председатель Совета женщин при главе города, подчеркнула, что в мероприятии участвуют не только общественники и молодежь, но и целые семьи барнаульцев.

Она напомнила о традиции Совета женщин: к 75‑летию Победы на аллее имени Валентины Гризодубовой высадили 75 кустов сирени, а в этом году аллею дополнили елями — теперь там получился уютный уголок отдыха. В преддверии праздника Косинова поздравила жителей Барнаула с Днем Победы и призвала хранить память об истории и передавать ее следующим поколениям.

Валид Газиев, председатель правления Алтайской региональной организации "Центр национальной культуры "Вайнах"", назвал акцию "Сад памяти" благодарностью поколению победителей. Он отметил рост участия молодежи в подобных инициативах и провел параллель с другими волонтерскими проектами — "Бессмертным полком" и "Волонтерами Победы".

«Это еще раз подчеркивает наше уважение к подвигу участников Великой Отечественной войны. Благодаря таким акциям, мы понимаем, что мы — один народ, у нас одна история и мы вместе», - заключил Валид Газиев.

Международная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года по инициативе АНО "Сад памяти", ВОД "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы — по поручению Президента РФ. За период с 2020 по 2025 год в Барнауле в ее рамках высадили более 2,7 тысячи деревьев.

В 2026 году в городе планируют посадить около 300 деревьев — на Мемориале Славы, Аллее Памяти погибших военнослужащих 6‑й роты 104‑го гвардейского парашютно‑десантного полка на улице Малахова, в поселке Казенная Заимка, на улице Соколиной, а также на территориях школ и в других местах.