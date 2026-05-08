Присоединяйтесь к акции — остановитесь на минуту, прислушайтесь к гудку и вспомните тех, кто подарил нам мир

08 мая 2026, 15:48, ИА Амител

"Гудок Победы" / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

9 мая РЖД организует акцию "‎Гудок Победы". В полдень по местному времени поезда, включая грузовые, маневровые, скоростные составы и электрички, подадут длинный гудок, если будут находиться в пути, сообщает РИА Новости.

«Эта акция, имеющая глубокие исторические корни, проводится уже 81 год. В 1945 году мощные паровозные гудки стали первым звуковым символом Победы, прозвучав за несколько минут до объявления Юрием Левитаном о капитуляции Германии», - пишет издание.

Победа в Великой Отечественной войне — одно из самых значимых событий в истории России. 9 мая 1945 года было официально объявлено о разгроме гитлеровской Германии, что стало апогеем многолетнего противостояния. Этот день символизирует стойкость, мужество и героизм советского народа, преодолевшего суровые испытания войны, длившейся с 1941 по 1945 год и унесшей жизни миллионов людей.

Ранее сообщалось, какие мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут в Барнауле.