Теплицу любого типа нужно устанавливать не менее чем в одном метре от границы соседнего участка

06 мая 2026, 13:25, ИА Амител

Теплица на даче / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Теплица, возведенная на прочном фундаменте и не предназначенная для перемещения, считается недвижимым имуществом. Прежде чем приступить к строительству, необходимо уведомить местные власти и получить разрешение на использование. По завершении работ следует зарегистрировать право собственности в Росреестре, сообщил в беседе с "Газетой.Ru" Никита Чаплин, председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Государственной Думы.

Он пояснил, что разборные теплицы из поликарбоната, монтируемые на грунт или легкую основу, являются временными сооружениями и не требуют уведомлений или разрешений. Однако теплицы с капитальным фундаментом становятся недвижимым имуществом и подлежат соответствующим процедурам. Для этого нужно сообщить местной администрации о начале строительства и вводе объекта в эксплуатацию, а затем зарегистрировать его в Росреестре. Важным условием является наличие капитального фундамента.

«Теплицы на металлических дугах, разбираемые на зиму без заглубленного основания, не требуют уведомлений и регистрации, поскольку считаются временными конструкциями. Однако при наличии стационарных коммуникаций, таких как водопровод, отопление или электроснабжение, теплица приобретает статус недвижимости и подлежит оформлению всех необходимых документов», - добавил он.

Депутат указал, что теплицы следует располагать не ближе метра от границы соседнего участка для предотвращения конфликтов. Если сосед выявит нарушение, он имеет право обратиться в суд с требованием демонтировать или перенести теплицу.

«Рекомендуется следовать санитарным нормам и выбирать конструкции, не требующие фундамента. Регистрация капитальной теплицы не является обязательной, но желательна для избежания проверок и штрафов. Процедура значительно упрощена благодаря "дачной амнистии"», - заключил Чаплин.

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