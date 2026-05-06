В Госдуме объяснили, когда нужно регистрировать теплицу на участке
Теплицу любого типа нужно устанавливать не менее чем в одном метре от границы соседнего участка
06 мая 2026, 13:25, ИА Амител
Теплица, возведенная на прочном фундаменте и не предназначенная для перемещения, считается недвижимым имуществом. Прежде чем приступить к строительству, необходимо уведомить местные власти и получить разрешение на использование. По завершении работ следует зарегистрировать право собственности в Росреестре, сообщил в беседе с "Газетой.Ru" Никита Чаплин, председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Государственной Думы.
Он пояснил, что разборные теплицы из поликарбоната, монтируемые на грунт или легкую основу, являются временными сооружениями и не требуют уведомлений или разрешений. Однако теплицы с капитальным фундаментом становятся недвижимым имуществом и подлежат соответствующим процедурам. Для этого нужно сообщить местной администрации о начале строительства и вводе объекта в эксплуатацию, а затем зарегистрировать его в Росреестре. Важным условием является наличие капитального фундамента.
«Теплицы на металлических дугах, разбираемые на зиму без заглубленного основания, не требуют уведомлений и регистрации, поскольку считаются временными конструкциями. Однако при наличии стационарных коммуникаций, таких как водопровод, отопление или электроснабжение, теплица приобретает статус недвижимости и подлежит оформлению всех необходимых документов», - добавил он.
Депутат указал, что теплицы следует располагать не ближе метра от границы соседнего участка для предотвращения конфликтов. Если сосед выявит нарушение, он имеет право обратиться в суд с требованием демонтировать или перенести теплицу.
«Рекомендуется следовать санитарным нормам и выбирать конструкции, не требующие фундамента. Регистрация капитальной теплицы не является обязательной, но желательна для избежания проверок и штрафов. Процедура значительно упрощена благодаря "дачной амнистии"», - заключил Чаплин.
Ранее сообщалось, что за сжигание мусора на дачах россиянам грозит штраф до 50 тысяч рублей.
13:30:14 06-05-2026
Дурдом полнейший
13:54:06 06-05-2026
Гость (13:30:14 06-05-2026) Дурдом полнейший... Это не дурдом,это один из способов сбора налогов для пополнения казны. Они в этих вопросах последовательны.
13:50:48 06-05-2026
каждый нелегально и неучтенно выращенный в теплице и сожранный вами помидор - это прямой убыток МариеРА!
13:52:13 06-05-2026
Скоро будем мангал регистрировать и бочку с водой на участке....
14:01:58 06-05-2026
Так скоро и до сортиров и до собачьих будок доберутся шаловливые ручонки делапутов...
14:15:25 06-05-2026
Бегу, аж запинаюсь, чтобы зарегистрировать туалет и теплицу на прочном фундаменте.
14:23:01 06-05-2026
"Однако теплицы с капитальным фундаментом становятся недвижимым имуществом и подлежат соответствующим процедурам. Для этого нужно сообщить местной администрации о начале строительства и вводе объекта в эксплуатацию, а затем зарегистрировать его в Росреестре. Важным условием является наличие капитального фундамента."----- У меня капитальная теплица стоит с конца 90-х годов. Тогда только о Чарли Чаплине слышали. А про это "новообразование" никто ни сном ни духом. Пасись лесом однофамилец Великого немого.
14:45:32 06-05-2026
Гость (14:23:01 06-05-2026) "Однако теплицы с капитальным фундаментом становятся недвижи...
расслабься: "Регистрация капитальной теплицы не является обязательной, но желательна для избежания проверок и штрафов"
15:01:43 06-05-2026
а железобетонная шпала является капитальным фундаментом?
15:11:11 06-05-2026
гость (15:01:43 06-05-2026) а железобетонная шпала является капитальным фундаментом?... Капитальный фундамент — это основание, которое невозможно переместить без разрушения.