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В Госдуме объяснили, когда нужно регистрировать теплицу на участке

Теплицу любого типа нужно устанавливать не менее чем в одном метре от границы соседнего участка

06 мая 2026, 13:25, ИА Амител

Теплица на даче / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Теплица на даче / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Теплица, возведенная на прочном фундаменте и не предназначенная для перемещения, считается недвижимым имуществом. Прежде чем приступить к строительству, необходимо уведомить местные власти и получить разрешение на использование. По завершении работ следует зарегистрировать право собственности в Росреестре, сообщил в беседе с "Газетой.Ru" Никита Чаплин, председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Государственной Думы.

Он пояснил, что разборные теплицы из поликарбоната, монтируемые на грунт или легкую основу, являются временными сооружениями и не требуют уведомлений или разрешений. Однако теплицы с капитальным фундаментом становятся недвижимым имуществом и подлежат соответствующим процедурам. Для этого нужно сообщить местной администрации о начале строительства и вводе объекта в эксплуатацию, а затем зарегистрировать его в Росреестре. Важным условием является наличие капитального фундамента.

«Теплицы на металлических дугах, разбираемые на зиму без заглубленного основания, не требуют уведомлений и регистрации, поскольку считаются временными конструкциями. Однако при наличии стационарных коммуникаций, таких как водопровод, отопление или электроснабжение, теплица приобретает статус недвижимости и подлежит оформлению всех необходимых документов», - добавил он.

Депутат указал, что теплицы следует располагать не ближе метра от границы соседнего участка для предотвращения конфликтов. Если сосед выявит нарушение, он имеет право обратиться в суд с требованием демонтировать или перенести теплицу.

«Рекомендуется следовать санитарным нормам и выбирать конструкции, не требующие фундамента. Регистрация капитальной теплицы не является обязательной, но желательна для избежания проверок и штрафов. Процедура значительно упрощена благодаря "дачной амнистии"», - заключил Чаплин.

 Ранее сообщалось, что за сжигание мусора на дачах россиянам грозит штраф до 50 тысяч рублей.

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Комментарии 10

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Гость

13:30:14 06-05-2026

Дурдом полнейший

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Упырь

13:54:06 06-05-2026

Гость (13:30:14 06-05-2026) Дурдом полнейший... Это не дурдом,это один из способов сбора налогов для пополнения казны. Они в этих вопросах последовательны.

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Мусик

13:50:48 06-05-2026

каждый нелегально и неучтенно выращенный в теплице и сожранный вами помидор - это прямой убыток МариеРА!

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Гость

13:52:13 06-05-2026

Скоро будем мангал регистрировать и бочку с водой на участке....

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Гость

14:01:58 06-05-2026

Так скоро и до сортиров и до собачьих будок доберутся шаловливые ручонки делапутов...

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Гость

14:15:25 06-05-2026

Бегу, аж запинаюсь, чтобы зарегистрировать туалет и теплицу на прочном фундаменте.

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Гость

14:23:01 06-05-2026

"Однако теплицы с капитальным фундаментом становятся недвижимым имуществом и подлежат соответствующим процедурам. Для этого нужно сообщить местной администрации о начале строительства и вводе объекта в эксплуатацию, а затем зарегистрировать его в Росреестре. Важным условием является наличие капитального фундамента."----- У меня капитальная теплица стоит с конца 90-х годов. Тогда только о Чарли Чаплине слышали. А про это "новообразование" никто ни сном ни духом. Пасись лесом однофамилец Великого немого.

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Гость

14:45:32 06-05-2026

Гость (14:23:01 06-05-2026) "Однако теплицы с капитальным фундаментом становятся недвижи...
расслабься: "Регистрация капитальной теплицы не является обязательной, но желательна для избежания проверок и штрафов"

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гость

15:01:43 06-05-2026

а железобетонная шпала является капитальным фундаментом?

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Гость

15:11:11 06-05-2026

гость (15:01:43 06-05-2026) а железобетонная шпала является капитальным фундаментом?... Капитальный фундамент — это основание, которое невозможно переместить без разрушения.

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