Даже майские праздники не гарантируют безопасности для растений садоводов

20 апреля 2026, 08:00, ИА Амител

Баклажаны в огороде / Фото: amic.ru

Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с РИА Новости предупредила дачников об опасности раннего открытия сезона в апреле из‑за нестабильной погоды в этом месяце. По словам синоптика, несмотря на кратковременное потепление, предстоящие осадки и понижение температуры могут привести к заморозкам — а они губительны для рассады.

Макарова отметила, что опытные садоводы в этот период ограничиваются подготовительными работами и не высаживают растения в открытый грунт: при необходимости они размещают рассаду в теплицах. В то же время новички нередко недооценивают риски и высаживают культуры слишком рано — тем самым ставя под угрозу будущий урожай.

Эксперт подчеркнула, что даже майские праздники не дают гарантий безопасности для растений. Вероятность заморозков сохраняется и в мае, а в Московской области они возможны даже в начале июня. По прогнозу на текущий год, угроза заморозков затрагивает не только столичный регион, но и всю европейскую часть России — включая южные территории, где уже началось цветение плодовых деревьев.

В связи с этим специалист настоятельно рекомендует воздерживаться от высадки рассады в открытый грунт вне теплиц, чтобы избежать потерь из‑за резкого похолодания. Ранее биолог дала рекомендации, что посадить по сортам овощей.