19 марта 2026, 11:29, ИА Амител

Мусор / Фото: amic.ru

Сжигать мусор на дачном участке в России разрешено, но только с соблюдением строгих правил — они закреплены в постановлении правительства РФ № 1479, напомнил Илья Русяев, юрист и основатель бизнес‑сообщества "Русяев Клуб", в беседе с РИА Новости.

Требования к дачным и садовым участкам подробно прописаны в приложении № 4 к правилам противопожарного режима. Эксперт предупредил, что за нарушение правил пожарной безопасности дачники могут получить штраф — его размер зависит от тяжести последствий.

Так, по ст. 20.4 КоАП РФ за несоблюдение требований пожарной безопасности гражданину грозит предупреждение либо штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима сумма возрастает до 10–20 тысяч рублей.

Если же из‑за нарушения возник пожар и пострадал чужой имущественный объект либо причинен вред здоровью легкой или средней тяжести, штраф увеличивается до 40–50 тысяч рублей.

Отдельная ответственность предусмотрена, если огонь перекинулся на лесные насаждения. В таком случае применяется ст. 8.32 КоАП РФ ("Нарушение правил пожарной безопасности в лесах"). Штрафы для граждан начинаются от 15 тысяч рублей и могут достигать 60 тысяч рублей — в зависимости от обстоятельств и наличия особого противопожарного режима.

Помимо административных санкций, дачники могут нести гражданско‑правовую ответственность по ст. 1064 ГК РФ ("Общие основания ответственности за причинение вреда"). Даже если виновник оштрафован, это не освобождает его от возмещения полного ущерба.

«Если от огня пострадал соседский забор, дом, баня, автомобиль или теплица, штраф не освобождает виновника от возмещения полного ущерба», — подчеркнул юрист.

При тяжелых последствиях возможно уголовное преследование по ст. 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности"), ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности") и ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений").

Уголовная ответственность наступает, если по неосторожности уничтожено имущество в крупном размере, причинен тяжкий вред здоровью, наступила гибель человека или нанесен значительный ущерб лесным насаждениям.

