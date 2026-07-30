Сокращение срока обучения в сельской местности может нарушить право детей на полное среднее образование и усугубить отток молодежи из сел

30 июля 2026, 21:00, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В сельских школах Подмосковья наблюдается массовый отказ в зачислении учеников в десятые классы из-за нехватки бюджетных средств, что может привести к серьезным социальным проблемам, сообщил руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов в интервью "Газете.ru".

«В одной из сельских подмосковных школ детям отказывают в зачислении в 10-й класс, потому что его просто не будет. Старшие классы закрывают, как вариант детям предлагают ездить в другие школы за 30–35 км. Такие случаи происходят не первый год, и не только в Подмосковье. Сельские школы превращают в "девятилетки", в городских школах ликвидируют общеобразовательные классы, а в профильные 10-е классы не допускают даже хорошистов, мол, мест нет, жесткий отбор. Посылают детей в колледжи, а там тоже 10–12 человек на бюджетное место, и все с высокими баллами. Получается, в школе за репетиторов плати, в колледже — плати, в вузе — плати. А что делать детям без блестящих успехов в учебе и богатых родителей, а таких большинство? Идти в маргиналы, на улицу? Массовое "отлучение" от школьного образования грозит обернуться социальной бедой», — заявил Миронов.

Политик также подчеркнул, что проблема кроется в нехватке бюджетных средств на образование.

«По сути, мы видим ползучую оптимизацию старшей школы. Детей вместо этого направляют в колледжи. Но тогда надо делать так, чтобы там для всех хватало бюджетных мест, чтобы среднее профессиональное образование было бесплатным. Если финансирования не хватает, то куда ни направляй детей, для бесплатного образования везде будет оставаться узкое "бутылочное горлышко"», — отметил Миронов.

Депутат также предложил увеличить государственные расходы на образование до 7% ВВП, считая, что это необходимо для соблюдения конституционных прав граждан.

Ранее сообщалось, что выпускник с идеальными 300 баллами за ЕГЭ не прошел на бюджет.