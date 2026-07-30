НОВОСТИНаука и образование

В Госдуме выступили против превращения сельских школ в "девятилетки"

Сокращение срока обучения в сельской местности может нарушить право детей на полное среднее образование и усугубить отток молодежи из сел

30 июля 2026, 21:00, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В сельских школах Подмосковья наблюдается массовый отказ в зачислении учеников в десятые классы из-за нехватки бюджетных средств, что может привести к серьезным социальным проблемам, сообщил руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов в интервью "Газете.ru".

«В одной из сельских подмосковных школ детям отказывают в зачислении в 10-й класс, потому что его просто не будет. Старшие классы закрывают, как вариант детям предлагают ездить в другие школы за 30–35 км. Такие случаи происходят не первый год, и не только в Подмосковье. Сельские школы превращают в "девятилетки", в городских школах ликвидируют общеобразовательные классы, а в профильные 10-е классы не допускают даже хорошистов, мол, мест нет, жесткий отбор. Посылают детей в колледжи, а там тоже 10–12 человек на бюджетное место, и все с высокими баллами. Получается, в школе за репетиторов плати, в колледже — плати, в вузе — плати. А что делать детям без блестящих успехов в учебе и богатых родителей, а таких большинство? Идти в маргиналы, на улицу? Массовое "отлучение" от школьного образования грозит обернуться социальной бедой», — заявил Миронов.

Политик также подчеркнул, что проблема кроется в нехватке бюджетных средств на образование.

«По сути, мы видим ползучую оптимизацию старшей школы. Детей вместо этого направляют в колледжи. Но тогда надо делать так, чтобы там для всех хватало бюджетных мест, чтобы среднее профессиональное образование было бесплатным. Если финансирования не хватает, то куда ни направляй детей, для бесплатного образования везде будет оставаться узкое "бутылочное горлышко"», — отметил Миронов.

Депутат также предложил увеличить государственные расходы на образование до 7% ВВП, считая, что это необходимо для соблюдения конституционных прав граждан.

Ранее сообщалось, что выпускник с идеальными 300 баллами за ЕГЭ не прошел на бюджет.

Экзамен, ЕГЭ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Россиянам рассказали, куда идти после ОГЭ, если баллы ниже ожидаемых

Чаще всего колледжи смотрят на средний балл аттестата, и при грамотном выборе направления и учебного заведения поступить вполне реально
НОВОСТИНаука и образование

дети образование школы Справедливая Россия
       

Комментарии 7

Avatar Picture
Читатель

21:09:19 30-07-2026

Класс миллиардов увеличивается, бюджет страны уменьшается. Это закономерность такая?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:54:12 30-07-2026

Читатель (21:09:19 30-07-2026) Класс миллиардов увеличивается, бюджет страны уменьшается. Э...
Так, видимо, из бюджета к ним перетекает?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Трагати

21:53:47 30-07-2026

текущее столетие станет, полем борьбы за человеческие ресурсы и интеллектуальный капитал.
это планетарный тренд.
КНР это давно понял, а вы - птушников в промышленных масштабах готовить собираетесь.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:08:54 30-07-2026

С таким руководством внешние враги не нужны. Сами страну гробят, потом против выступают. Создай проблему , реши проблему политические очки забери себе.... По делу , для народа никто из капиталистов даже близко ничего не делает!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:36:56 30-07-2026

Гость (22:08:54 30-07-2026) С таким руководством внешние враги не нужны. Сами страну гро... Скажу тебе больше! И ничего делать не будут! Они будут только выжимать прибыль...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:57:04 30-07-2026

Хреново, что у нас в руководстве давно оголтелые капиталисты с уклоном на феодализм, а руководят так, что будто мечтают о рабовладельческом строе.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:47:44 31-07-2026

В советское время была система интернатов, и это было хорошо. Смотрите глубже - нет учителей! Кто сельских детей в 10-11 классах учить будет?

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров