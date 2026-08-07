В Крыму обезвреживают подбитый катер ВСУ
В связи с угрозой жителей и гостей курорта попросили срочно покинуть Приморский парк и прилегающую к нему территорию
07 августа 2026, 20:55, ИА Амител
У берегов Ялты был уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.
По словам Крючкова, морской дрон выбросило на сушу.
«Идет операция по разминированию. Просим всех сохранять спокойствие, покинуть район Приморского парка и выйти за оцепление», — написал Крючков.
Он также призвал граждан не доверять непроверенной информации и ориентироваться только на официальные источники.
7 августа Главное управление МЧС России по Республике Крым обратилось к жителям Ялты с предупреждением об опасности, связанной с украинскими безэкипажными катерами. Ведомство рекомендовало людям покинуть набережную и не поддаваться панике.
Ранее сообщалось, что БПЛА атаковал пригородный поезд в Крыму: один человек погиб и трое ранены.
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