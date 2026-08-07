В Крыму обезвреживают подбитый катер ВСУ

В связи с угрозой жителей и гостей курорта попросили срочно покинуть Приморский парк и прилегающую к нему территорию

07 августа 2026, 20:55, ИА Амител

Безэкипажный катер / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

У берегов Ялты был уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

По словам Крючкова, морской дрон выбросило на сушу.

«Идет операция по разминированию. Просим всех сохранять спокойствие, покинуть район Приморского парка и выйти за оцепление», — написал Крючков.

Он также призвал граждан не доверять непроверенной информации и ориентироваться только на официальные источники.

7 августа Главное управление МЧС России по Республике Крым обратилось к жителям Ялты с предупреждением об опасности, связанной с украинскими безэкипажными катерами. Ведомство рекомендовало людям покинуть набережную и не поддаваться панике.

Ранее сообщалось, что БПЛА атаковал пригородный поезд в Крыму: один человек погиб и трое ранены.