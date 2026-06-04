В МЧС рассказали, как безопасно пожарить шашлык на природе и не устроить пожар

Нужно выбрать место подальше от кустов и хвойных деревьев, держать рядом воду и огнетушитель, а перед уходом тщательно залить угли

04 июня 2026, 16:00, ИА Амител

Шашлыки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Замначальника главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного главка МЧС РФ Александр Бобров в беседе с РИА Новости дал рекомендации по безопасному приготовлению шашлыка на природе.

«В первую очередь необходимо определить место своей пикниковой точки. Понятно, что просто так в лес никто не ездит, обязательно все едут, чтобы пожарить шашлыки, приготовить пищу. И самое основное — выбрать место, чтобы были выдержаны расстояния до кустарников, были выдержаны расстояния до хвойного и сухого леса», — пояснил представитель МЧС.

Он также отметил, что на отдыхе в лесу всегда нужно иметь при себе емкость с водой и лопату, чтобы в экстренной ситуации потушить огонь. Кроме того, в автомобиле почти всегда есть огнетушитель — Бобров советует держать его рядом во время жарки шашлыка.

Особое внимание спасатель уделил окончанию пикника: перед уходом необходимо убедиться, что угли полностью потушены. Их нужно переворошить, засыпать землей и залить водой. Только после этого можно покидать место отдыха.