В России назвали стоимость домашнего шашлыка из свиной шеи

Полный набор для пикника с овощами и зеленью обойдется в 830 рублей

10 мая 2026, 18:49, ИА Амител

Шашлык / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В начале мая 2026 года базовый набор для шашлыка из свиной шеи — полкило мяса и 250 граммов репчатого лука — обойдется примерно в 280 рублей, сообщил РИА Новости председатель АКОРТ Станислав Богданов.

Свинина второй год подряд остается самым доступным мясом для шашлыка — от 250 рублей за кг, цены изменились в пределах инфляции.

На втором месте по доступности — курица: микс из бедра и крыла цыпленка‑бройлера стоит от 260 рублей за кг, шашлык в маринаде — от 285 рублей. Мясо индейки подешевело на 10% — шашлычный набор можно купить от 511 рублей за кг. Расширенный пикник‑набор с помидорами, огурцами, кетчупом и зеленью будет стоить 830 рублей.

К майским праздникам заметно упали цены на сезонные овощи: помидоры подешевели на 35% с 249 до 160 рублей за кг, огурцы — более чем в два раза с 159 до 70 рублей за килограмм.

Зеленый лук и петрушка стоят от 60 рублей за 100 граммов, укроп — от 100 рублей за 100 граммов. Ранее врач объяснила, почему не стоит жарить шашлык в дождь.