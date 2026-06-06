В МВД назвали главную категорию россиян, наиболее уязвимую перед мошенниками
По данным министерства, в зоне риска находятся люди в стрессе или сложной жизненной ситуации
06 июня 2026, 15:33, ИА Амител
Люди, переживающие стресс или находящиеся в сложной жизненной ситуации, наиболее подвержены влиянию мошенников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.
По данным министерства, пагубному воздействию аферистов могут подвергнуться люди разных возрастов, но самая уязвимая категория — те, кто испытывает эмоциональное напряжение или оказался в трудных обстоятельствах.
Что касается подростков, злоумышленники вовлекают их в преступления через социальные сети и мессенджеры. Несовершеннолетним предлагают выполнить задания, обещают денежное вознаграждение или убеждают, что они участвуют в безобидной деятельности.
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