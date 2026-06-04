В МВД назвали главный признак попадания номера в базу мошенников

Если на человека обрушиваются десятки разных схем обмана, его номер попал в специальную базу

04 июня 2026, 15:47, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

Если мошенники начинают атаковать человека почти ежедневно с новыми историями — от "перерасчета пенсии" до "взлома аккаунта", — это верный признак: его номер телефона попал в базы данных преступных кол-центров, сообщили в МВД России.

Особенно тревожный сигнал — когда на жертву обрушиваются десятки разных схем обмана: фальшивые посылки, доставка, медицинские обследования, приглашения в домовые чаты и другие. Как только человек отвечает на подозрительный звонок, переходит по ссылке или вступает в переписку, его номер помечают как "активный" и включают в списки для дальнейших обзвонов.

Преступники проверяют сразу несколько сценариев, чтобы понять, какой из них вызовет доверие. Сообщения могут приходить от разных групп, но все они пользуются одними и теми же базами. Если количество подозрительных сообщений резко выросло, в МВД советуют скрыть номер в мессенджерах от посторонних, запретить незнакомцам писать первыми и добавлять в группы без разрешения.