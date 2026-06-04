В МВД назвали главный признак попадания номера в базу мошенников
Если на человека обрушиваются десятки разных схем обмана, его номер попал в специальную базу
04 июня 2026, 15:47, ИА Амител
Если мошенники начинают атаковать человека почти ежедневно с новыми историями — от "перерасчета пенсии" до "взлома аккаунта", — это верный признак: его номер телефона попал в базы данных преступных кол-центров, сообщили в МВД России.
Особенно тревожный сигнал — когда на жертву обрушиваются десятки разных схем обмана: фальшивые посылки, доставка, медицинские обследования, приглашения в домовые чаты и другие. Как только человек отвечает на подозрительный звонок, переходит по ссылке или вступает в переписку, его номер помечают как "активный" и включают в списки для дальнейших обзвонов.
Преступники проверяют сразу несколько сценариев, чтобы понять, какой из них вызовет доверие. Сообщения могут приходить от разных групп, но все они пользуются одними и теми же базами. Если количество подозрительных сообщений резко выросло, в МВД советуют скрыть номер в мессенджерах от посторонних, запретить незнакомцам писать первыми и добавлять в группы без разрешения.
15:59:12 04-06-2026
На меня шквал щвонков из ФСБ, полиции, мед. страховой обрушился, как только я рткрыл счёт в одном из топовых банков. Вот и доверяй теперь "классике"...
16:11:01 04-06-2026
Гость (15:59:12 04-06-2026) На меня шквал щвонков из ФСБ, полиции, мед. страховой обруши... аналогично
16:09:13 04-06-2026
аналогично!
18:59:30 04-06-2026
Как только переводят отпускные, телефон просто взрывается! Зеленые сливают!
19:36:33 04-06-2026
Меня удалили похоже из этой базы вообще перестали звонить, злыдни.
20:59:54 04-06-2026
На биржах труда тоже жуликам немедленно отправляют.