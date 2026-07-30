Инициатива призвана снизить финансовую нагрузку на семьи, которые пока не могут позволить себе покупку собственного жилья

30 июля 2026, 16:00, ИА Амител

Семья / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В России нужно ввести налоговую льготу для молодых семей, арендующих жилье, заявил депутат Госдумы Николай Новичков в интервью "Абзацу". Он подчеркнул, что эта инициатива будет рассмотрена до конца сентября.

«Для множества молодых семей аренда квартиры стала необходимым элементом жизни. И поскольку заботиться о гражданах только после покупки ими квартиры для государства было бы несправедливо, я предложил бы задуматься о налоговом вычете для тех, кто снимает жилье и пока не имеет собственного», — заявил Новичков.

Однако, по мнению депутата, важно тщательно продумать все аспекты этой инициативы. Введение вычета для арендаторов может привести к повышению цен на аренду и увеличению числа конфликтов между арендаторами и собственниками.

«Нам такое, разумеется, не нужно. Сперва необходимо полноценно просчитать, кому может быть положен вычет, каким должен быть объем поддержки в зависимости от региона и, главное, как обеспечить этой мерой поддержку молодой семьи, а не ее квартиродателя, получившего лишний повод поднять арендную плату. Будем прорабатывать идею с командой, время до нового созыва есть», — добавил Новичков.

Ранее в ГД выступили с инициативой оплачивать 50% стоимости аренды жилья молодым семьям.