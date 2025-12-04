В России предложили изменить ставки льготной семейной ипотеки
В частности, процентная ставка будет зависеть от того, сколько в семье детей
04 декабря 2025, 16:10, ИА Амител
Правительство изучает возможность реформирования программы льготного ипотечного кредитования для семей. "Комсомольская правда" сообщает, что с 2026 года вместо фиксированной ставки 6% возможно введение дифференцированных процентных ставок.
В соответствии с обсуждаемым законопроектом процентная ставка для семей, воспитывающих одного ребенка в возрасте до шести лет, может увеличиться до 10–12%. Семьи с двумя детьми смогут воспользоваться прежней ставкой – 6%. Многодетным семьям, имеющим детей младше шести лет, будет доступен кредит под 4%. Предлагаемые поправки затронут только тех, кто получит ипотеку после вступления нового закона в силу. Окончательное решение по данному вопросу пока не принято.
00:15:10 05-12-2025
Может правительство не будет больше ничего рассматривать, а свалит дружно в небытие, а с ним льготы, ипотеки и остальной бред
02:16:44 05-12-2025
