В России предложили изменить ставки льготной семейной ипотеки

04 декабря 2025, 16:10, ИА Амител

Семья, переезд / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Правительство изучает возможность реформирования программы льготного ипотечного кредитования для семей. "Комсомольская правда" сообщает, что с 2026 года вместо фиксированной ставки 6% возможно введение дифференцированных процентных ставок.

В соответствии с обсуждаемым законопроектом процентная ставка для семей, воспитывающих одного ребенка в возрасте до шести лет, может увеличиться до 10–12%. Семьи с двумя детьми смогут воспользоваться прежней ставкой – 6%. Многодетным семьям, имеющим детей младше шести лет, будет доступен кредит под 4%. Предлагаемые поправки затронут только тех, кто получит ипотеку после вступления нового закона в силу. Окончательное решение по данному вопросу пока не принято.