В Госдуме предложили ввести ипотеку под 1% для семей с детьми-инвалидами

Инициатива направлена на облегчение жилищных условий для сотен тысяч семей, которые несут высокие расходы на лечение и реабилитацию

02 декабря 2025, 13:15, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой ввести в России специальную ипотечную программу для семей, воспитывающих детей-инвалидов. В обращении к председателю правительства Михаилу Мишустину он предложил установить для таких заемщиков льготную ставку в 1% годовых, пишет РИА Новости.

Миронов отметил, что действующая семейная ипотека под 6% помогает многим россиянам, но не учитывает повышенную финансовую нагрузку на родителей детей с инвалидностью.

По его словам, такие семьи несут значительные расходы на лечение, реабилитацию, лекарства и специализированный уход.

Кроме того, им часто требуются жилые помещения с нестандартной планировкой, адаптированной для инвалидных колясок. Ссылаясь на данные Фонда социального страхования, Миронов подчеркнул, что в стране насчитывается более 780 тысяч детей с инвалидностью, что делает вопрос их жилищных условий особенно актуальным.

