В Госдуме предложили ввести ипотеку под 1% для семей с детьми-инвалидами
Инициатива направлена на облегчение жилищных условий для сотен тысяч семей, которые несут высокие расходы на лечение и реабилитацию
02 декабря 2025, 13:15, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой ввести в России специальную ипотечную программу для семей, воспитывающих детей-инвалидов. В обращении к председателю правительства Михаилу Мишустину он предложил установить для таких заемщиков льготную ставку в 1% годовых, пишет РИА Новости.
Миронов отметил, что действующая семейная ипотека под 6% помогает многим россиянам, но не учитывает повышенную финансовую нагрузку на родителей детей с инвалидностью.
По его словам, такие семьи несут значительные расходы на лечение, реабилитацию, лекарства и специализированный уход.
Кроме того, им часто требуются жилые помещения с нестандартной планировкой, адаптированной для инвалидных колясок. Ссылаясь на данные Фонда социального страхования, Миронов подчеркнул, что в стране насчитывается более 780 тысяч детей с инвалидностью, что делает вопрос их жилищных условий особенно актуальным.
Ранее алтайский депутат помог инвалиду восстановить право на компенсацию за ЖКУ.
14:15:03 02-12-2025
Сергей конечно молодец, 1% для семьи, а остальные 15,5% банку будет давать государство. Итого за 7 лет государство подарит банку 108% от стоимости квартиры.
Может лучше государство построит жилье и предоставит в социальный найм, а не будет пользоваться трудностями семьи, что бы банки могли заработать сверхприбыль.